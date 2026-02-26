HomeCinema News2026

L’enorme stipendio di Neve Campbell in Scream 7 è stato rivelato

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News

Dopo aver contribuito al lancio dell’iconico franchise slasher a metà degli anni ’90, Neve Campbell ha ripreso il ruolo di Sidney Prescott per Scream 7, diretto da Kevin Williamson. Campbell torna a guidare il cast del franchise dopo un’assenza da Scream 6 del 2023 a causa di una disputa molto pubblica riguardante il suo compenso.

Ora, lo stipendio di Campbell in Scream 7 è apparentemente stato rivelato: Variety riporta che la star è riuscita a ottenere un contratto di quasi 7 milioni di dollari. Questo la rende l’attrice più pagata del film con un margine significativo, con la co-protagonista Courteney Cox che si dice porti a casa uno stipendio di 2 milioni di dollari.

Il rapporto afferma inoltre che il budget di Scream 7 ammonta a ben 45 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 35 milioni di dollari di Scream 6. Il rapporto si conclude con l’ipotesi che siano già in atto i piani per Scream 8, a dimostrazione dell’importanza di questo franchise per Paramount e Spyglass.

Lo stipendio di Neve Campbell è evidentemente parte del motivo dell’aumento del budget del film, ma anche l’inflazione e il ritardo di un anno del film sono fattori importanti. Il ritardo ha fatto seguito all’uscita di diversi attori di alto profilo alla fine del 2023, sollevando interrogativi sul futuro del progetto.

Introdotte nel sequel del 2022 e tornate per il sequel del 2023, Melissa Barrera e Jenna Ortega avrebbero dovuto inizialmente essere protagoniste del settimo film. Barrera fu licenziato da Scream 7 nel novembre 2023, tuttavia, dopo alcuni tweet riguardanti il ​​conflitto Israele-Hamas, e Ortega abbandonò il progetto poco dopo, citando conflitti di programmazione con la seconda stagione di Wednesday.

Anche il regista Christopher Landon, che avrebbe dovuto dirigere la serie, abbandonò Scream 7, lasciando il progetto senza due attori e un regista. Con il sequel in sospeso, Williamson, sceneggiatore originale di Scream (1996), fu coinvolto per riscrivere la sceneggiatura per una cifra stimata di 500.000 dollari.

“Non ritenevo che ciò che mi veniva offerto equivalesse al valore che apportavo a questo franchise”, aveva dichiarato Campbell a People in merito alla controversia salariale. Dopo l’addio di due attori e un regista, tuttavia, Campbell si trovava evidentemente in una posizione di maggiore potere negoziale, il che spiega il suo compenso significativo.

Con il ritorno di Campbell, Williamson, che ha anche scritto il secondo, il terzo e il quarto film della saga slasher, è stato chiamato a dirigere per la prima volta. I trailer hanno anticipato che Williamson guiderà un ritorno pieno di nostalgia per Ghostface.

Oltre a Campbell e Cox, Scream 7 vedrà il ritorno di altre star del passato della saga, tra cui Matthew Lillard, David Arquette e Scott Foley. Jasmin Savoy Brown e Mason Gooding torneranno rispettivamente nei panni di Mindy e Chad Meeks-Martin, con nuovi arrivi tra cui Joel McHale, Isabel May, Mckenna Grace e Michelle Randolph.

Il settimo film riprende la storia di Sidney, che si è costruita una vita in una nuova città con il marito e la figlia. Quando un nuovo, letale assassino di Ghostface emerge, Sidney deve affrontare le sue paure più oscure quando sua figlia diventa il bersaglio dell’assassino.

Articolo precedente
The Mandalorian & Grogu: i dirigenti Disney temono che i fan di Star Wars non saranno soddisfatti dal film
Articolo successivo
Zootropolis 3: il regista promette un’attesa più breve per il sequel
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved