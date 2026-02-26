L’enorme stipendio di Neve Campbell in Scream 7 è stato rivelato

Dopo aver contribuito al lancio dell’iconico franchise slasher a metà degli anni ’90, Neve Campbell ha ripreso il ruolo di Sidney Prescott per Scream 7, diretto da Kevin Williamson. Campbell torna a guidare il cast del franchise dopo un’assenza da Scream 6 del 2023 a causa di una disputa molto pubblica riguardante il suo compenso.

Ora, lo stipendio di Campbell in Scream 7 è apparentemente stato rivelato: Variety riporta che la star è riuscita a ottenere un contratto di quasi 7 milioni di dollari. Questo la rende l’attrice più pagata del film con un margine significativo, con la co-protagonista Courteney Cox che si dice porti a casa uno stipendio di 2 milioni di dollari.

Il rapporto afferma inoltre che il budget di Scream 7 ammonta a ben 45 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 35 milioni di dollari di Scream 6. Il rapporto si conclude con l’ipotesi che siano già in atto i piani per Scream 8, a dimostrazione dell’importanza di questo franchise per Paramount e Spyglass.

Lo stipendio di Neve Campbell è evidentemente parte del motivo dell’aumento del budget del film, ma anche l’inflazione e il ritardo di un anno del film sono fattori importanti. Il ritardo ha fatto seguito all’uscita di diversi attori di alto profilo alla fine del 2023, sollevando interrogativi sul futuro del progetto.

Introdotte nel sequel del 2022 e tornate per il sequel del 2023, Melissa Barrera e Jenna Ortega avrebbero dovuto inizialmente essere protagoniste del settimo film. Barrera fu licenziato da Scream 7 nel novembre 2023, tuttavia, dopo alcuni tweet riguardanti il ​​conflitto Israele-Hamas, e Ortega abbandonò il progetto poco dopo, citando conflitti di programmazione con la seconda stagione di Wednesday.

Anche il regista Christopher Landon, che avrebbe dovuto dirigere la serie, abbandonò Scream 7, lasciando il progetto senza due attori e un regista. Con il sequel in sospeso, Williamson, sceneggiatore originale di Scream (1996), fu coinvolto per riscrivere la sceneggiatura per una cifra stimata di 500.000 dollari.

“Non ritenevo che ciò che mi veniva offerto equivalesse al valore che apportavo a questo franchise”, aveva dichiarato Campbell a People in merito alla controversia salariale. Dopo l’addio di due attori e un regista, tuttavia, Campbell si trovava evidentemente in una posizione di maggiore potere negoziale, il che spiega il suo compenso significativo.

Con il ritorno di Campbell, Williamson, che ha anche scritto il secondo, il terzo e il quarto film della saga slasher, è stato chiamato a dirigere per la prima volta. I trailer hanno anticipato che Williamson guiderà un ritorno pieno di nostalgia per Ghostface.

Oltre a Campbell e Cox, Scream 7 vedrà il ritorno di altre star del passato della saga, tra cui Matthew Lillard, David Arquette e Scott Foley. Jasmin Savoy Brown e Mason Gooding torneranno rispettivamente nei panni di Mindy e Chad Meeks-Martin, con nuovi arrivi tra cui Joel McHale, Isabel May, Mckenna Grace e Michelle Randolph.

Il settimo film riprende la storia di Sidney, che si è costruita una vita in una nuova città con il marito e la figlia. Quando un nuovo, letale assassino di Ghostface emerge, Sidney deve affrontare le sue paure più oscure quando sua figlia diventa il bersaglio dell’assassino.