The Mandalorian & Grogu: i dirigenti Disney temono che i fan di Star Wars non saranno soddisfatti dal film

Il franchise di Star Wars potrebbe prepararsi ad affrontare un altro flop. The Mandalorian & Grogu arriverà nei cinema nel weekend del Memorial Day 2026, riprendendo da dove si era interrotta la serie Disney+ di tre stagioni. Questo sarà il primo film del franchise distribuito nelle sale dal 2019, quando uscì Star Wars: Episodio IX – L’ascesa di Skywalker, che in generale non piacque ai fan. È ora preoccupante che un nuovo rapporto suggerisca che i dirigenti della Disney temano un bis.

Secondo Variety, “c’è preoccupazione che lo spot non convenzionale di 36 secondi trasmesso durante il Super Bowl per The Mandalorian & Grogu, che mostrava i personaggi principali su un carro trainato da Tauntaun, non sia riuscito a generare l’entusiasmo che il team di marketing sperava di suscitare”. Il trailer di The Mandalorian & Grogu trasmesso durante il Super Bowl avrebbe infatti infastidito i fan perché non rivelava nulla sul film, riprendendo gli spot pubblicitari della Budweiser.

Ora è stato pubblicato un trailer completo – che ha anche rivelato il cameo di Martin Scorsese nel film -, ma c’è ancora molta incertezza. “Il film stesso è un po’ un punto interrogativo”, continua Variety, “dato che è basato su una serie in streaming e, di conseguenza, potrebbe non sembrare una proposta per il grande schermo se non per i fan più accaniti di Baby Yoda”.

Tuttavia, un altro film di Star Wars è all’orizzonte, con uscita prevista per la prossima estate. Il giornale conclude: “C’è la sensazione che Star Wars: Starfighter, uno spin-off del regista di Deadpool & Wolverine Shawn Levy, sia più probabile che soddisfi i fan quando uscirà nelle sale la prossima primavera, con fonti che hanno visto il filmato che lodano la performance di Ryan Gosling e suggeriscono che Levy abbia ricatturato lo spirito divertente del franchise”.

Star Wars: Starfighter si concentrerà su personaggi originali alcuni anni dopo gli eventi della saga di Skywalker, con Gosling che sarà solo uno dei membri di un cast stellare. Il fatto che The Mandalorian & Grogu sembra non entusiasmare i fan per il ritorno al cinema del franchise non è esattamente di buon auspicio neanche per Starfighter, ma quest’ultimo potrebbe comunque avere successo se avrà semplicemente di più da offrire dal punto di vista della trama.

La trama di The Mandalorian & Grogu

L’Impero è caduto e i signori della guerra imperiali sono ancora sparsi per la galassia. Mentre la nascente Nuova Repubblica cerca di proteggere tutto ciò per cui l’Alleanza Ribelle ha combattuto, ha arruolato l’aiuto del leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) e del suo giovane apprendista Grogu. Diretto da Jon Favreau, Star Wars: The Mandalorian and Grogu vede anche la partecipazione di Sigourney Weaver e Jeremy Allen White ed è prodotto da Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce, con musiche composte da Ludwig Göransson.