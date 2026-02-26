Zootropolis 3: il regista promette un’attesa più breve per il sequel

Mentre ci sono voluti dieci anni perché Zootropolis avesse un sequel, un terzo film potrebbe arrivare prima di quanto pensino i fan. Tatiana Hulledner di ScreenRant ha parlato con il regista del film, Byron Howard, e la produttrice, Yvett Merino, in occasione di un evento stampa per l’uscita del film in home video, della risposta positiva che Zootropolis 2 (leggi qui la recensione) ha ricevuto e delle conversazioni che stanno già avendo su un terzo capitolo.

“Dieci anni sono tanti. – ha affermato Byron Howard – Yvett, Jared [Brown] e io abbiamo realizzato Encanto tra questi due film, ed è stata un’esperienza straordinaria immergerci per un momento nel mondo dei musical. Onestamente, però, l’entusiasmo per Zootropolis è stato molto chiaro per noi nell’ultimo anno e mezzo. Quindi vi abbiamo ascoltato e, ripeto, è qualcosa che ci piacerebbe molto vedere realizzarsi”.

Considerando che una scena post-credits di Zootropolis 2 anticipa già un terzo film in cui il mondo dei volatili sarà al centro della vicenda, è lecito aspettarsi che il prossimo capitolo non si farà attendere più di tanto. Dato anche lo straordinario successo economico ottenuto da questo secondo film, è lecito aspettarsi che la Disney non voglia far passare troppo tempo prima di riportare i simpatici protagonisti di questo franchise sul grande schermo.

