Scream 7 sembra confermare l’arrivo dell’ottavo capitolo!

Scream 7 è arrivato nelle sale e ci sono forti segnali che il futuro del franchise, dopo quest’ultimo capitolo, sia già stato deciso. Dopo il debutto in Italia del 25 febbraio e quello negli USA previsto per il 27 febbraio, sembra che i produttori non stanno aspettando gli incassi al botteghino per decidere se prolungare la serie horror trentennale per almeno un altro film.

Non c’è ancora nulla di confermato ufficialmente, ma alcune indiscrezioni suggeriscono che siano già in atto piani per la realizzazione di Scream 8.

Bisogna ancora vedere se Spyglass accoglierà il suggerimento del regista Rian Johnson, offerto in un tweet del 2022, di rendere Scream 8 un crossover con la sua serie Knives Out. Gli analisti del botteghino apprezzano le possibilità di Scream 7 di mantenere la redditività del franchise, prevedendo un incasso di 60 milioni di dollari in tutto il mondo nel weekend di apertura.

Se l’ultimo capitolo di Scream dovesse essere all’altezza di queste ottimistiche aspettative al botteghino, l’incasso totale del franchise supererebbe il miliardo di dollari in tutto il mondo. Il sequel horror otterrà una spinta che i precedenti film della serie non hanno avuto, diventando il primo capitolo del franchise ad essere distribuito in IMAX.

Il pubblico scoprirà presto quali personaggi di Scream sopravviveranno all’ultimo incontro con Ghostface, consentendo loro di tornare per l’apparentemente quasi confermato Scream 8. Sidney Prescott di Neve Campbell è una scommessa sicura per rimanere tra i vivi, dopo che la star avrebbe ricevuto quasi 7 milioni di dollari per essere in Scream 7.

I pilastri del franchise Courteney Cox e David Arquette si uniscono a Neve Campbell in Scream 7, insieme a Matthew Lillard, che torna nel franchise dopo aver interpretato Stu nel film originale. Il fatto che Stu sia apparentemente morto nel primo Scream aggiunge intrigo all’inaspettata ricomparsa del personaggio.

Il regista di Scream 7, Kevin Williamson, ha confermato questo grande allontanamento dallo stile distintivo della serie, spiegando in un’intervista del 2026 che l’attenzione si sposterà ora sul personaggio principale del franchise e sulla sua storia in corso (tramite Empire). “Questo film non ha davvero questo meta-obiettivo“, ha detto Williamson. “Continuerà l’eredità di Sidney Prescott. Riguarda sua figlia. Riguarda la famiglia.”