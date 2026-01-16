Lucasfilm: Dave Filoni e Lynwen Brennan nuovi presidenti al posto di Kathleen Kennedy

È ufficiale: il mandato di Kathleen Kennedy come capo di Star Wars è ufficialmente giunto al termine dopo 14 anni. Lascerà dunque la carica di presidente dello studio, che sarà assunta da Dave Filoni, mentre Lynwen Brennan ricoprirà il ruolo di co-presidente. Kennedy, che ha iniziato la sua carriera collaborando con Steven Spielberg e fondando la Kennedy/Marshall Company insieme al marito Frank Marshall, è diventata presidente della Lucasfilm nel 2012, quando George Lucas ha venduto l’azienda alla Disney.

Ora, dopo le notizie di inizio mese che annunciavano la sua partenza, è dunque arrivata la conferma ufficiale. Kennedy ha però anche rilasciato un’intervista a Deadline in cui spiega le ragioni della sua uscita di scena, riflettendo sul fatto di aver rilevato l’azienda da George Lucas quando questi ha deciso di andare in pensione e definendo “un vero privilegio” aver guidato lo studio di Star Wars e Indiana Jones per 14 anni.

“Quando George Lucas mi ha chiesto di rilevare la Lucasfilm al momento del suo ritiro, non potevo immaginare cosa mi aspettasse. È stato un vero privilegio trascorrere più di un decennio lavorando al fianco dei talenti straordinari della Lucasfilm. La loro creatività e dedizione sono state fonte di ispirazione e sono profondamente orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato insieme. Sono entusiasta di continuare a sviluppare film e programmi televisivi sia con collaboratori di lunga data che con nuove voci che rappresentano il futuro della narrazione“, è la dichiarazione della produttrice.

Sebbene sembri che Kennedy lascerà immediatamente la carica di presidente della Lucasfilm, la sua collaborazione con lo studio non è ancora giunta al termine. È ancora legata come produttrice a The Mandalorian e Grogu, che uscirà nelle sale il 22 maggio, seguito da Star Wars: Starfighter di Shawn Levy con Ryan Gosling, le cui riprese sono terminate a dicembre e la cui uscita è prevista per il 28 maggio 2027.

Il mandato di Kennedy è stato un grande successo sia per la Lucasfilm che per il franchise di Star Wars. Anche se i fan del franchise hanno criticato pesantemente la cosiddetta era Disney, la maggior parte delle uscite sono state grandi successi per tutti i soggetti coinvolti, con Star Wars: Il risveglio della Forza ha stabilito il record per il maggior incasso nazionale e la trilogia che, complessivamente, ha incassato 4,477 miliardi di dollari a fronte di un budget di produzione complessivo di 1,163 miliardi.

Nonostante le divisioni più tossiche riguardo al suo periodo alla Lucasfilm, è innegabile che Kathleen Kennedy abbia avuto il secondo impatto più grande su Star Wars dopo lo stesso Lucas. E ora che ha trovato i suoi sostituti in Filoni, già celebrato per The Clone Wars e The Mandalorian, tra gli altri, e Brennan, una veterana con 27 anni di esperienza nello studio, può stare tranquilla sapendo che sia il franchise che il resto delle proprietà della Lucasfilm sono in buone mani.