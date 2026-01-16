HomeCinema News2026

Lucasfilm: Dave Filoni e Lynwen Brennan nuovi presidenti al posto di Kathleen Kennedy

Di Gianmaria Cataldo

-

lucasfilm

È ufficiale: il mandato di Kathleen Kennedy come capo di Star Wars è ufficialmente giunto al termine dopo 14 anni. Lascerà dunque la carica di presidente dello studio, che sarà assunta da Dave Filoni, mentre Lynwen Brennan ricoprirà il ruolo di co-presidente. Kennedy, che ha iniziato la sua carriera collaborando con Steven Spielberg e fondando la Kennedy/Marshall Company insieme al marito Frank Marshall, è diventata presidente della Lucasfilm nel 2012, quando George Lucas ha venduto l’azienda alla Disney.

Ora, dopo le notizie di inizio mese che annunciavano la sua partenza, è dunque arrivata la conferma ufficiale. Kennedy ha però anche rilasciato un’intervista a Deadline in cui spiega le ragioni della sua uscita di scena, riflettendo sul fatto di aver rilevato l’azienda da George Lucas quando questi ha deciso di andare in pensione e definendo “un vero privilegio” aver guidato lo studio di Star Wars e Indiana Jones per 14 anni.

Quando George Lucas mi ha chiesto di rilevare la Lucasfilm al momento del suo ritiro, non potevo immaginare cosa mi aspettasse. È stato un vero privilegio trascorrere più di un decennio lavorando al fianco dei talenti straordinari della Lucasfilm. La loro creatività e dedizione sono state fonte di ispirazione e sono profondamente orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato insieme. Sono entusiasta di continuare a sviluppare film e programmi televisivi sia con collaboratori di lunga data che con nuove voci che rappresentano il futuro della narrazione“, è la dichiarazione della produttrice.

Sebbene sembri che Kennedy lascerà immediatamente la carica di presidente della Lucasfilm, la sua collaborazione con lo studio non è ancora giunta al termine. È ancora legata come produttrice a The Mandalorian e Grogu, che uscirà nelle sale il 22 maggio, seguito da Star Wars: Starfighter di Shawn Levy con Ryan Gosling, le cui riprese sono terminate a dicembre e la cui uscita è prevista per il 28 maggio 2027.

Il mandato di Kennedy è stato un grande successo sia per la Lucasfilm che per il franchise di Star Wars. Anche se i fan del franchise hanno criticato pesantemente la cosiddetta era Disney, la maggior parte delle uscite sono state grandi successi per tutti i soggetti coinvolti, con Star Wars: Il risveglio della Forza ha stabilito il record per il maggior incasso nazionale e la trilogia che, complessivamente, ha incassato 4,477 miliardi di dollari a fronte di un budget di produzione complessivo di 1,163 miliardi.

Nonostante le divisioni più tossiche riguardo al suo periodo alla Lucasfilm, è innegabile che Kathleen Kennedy abbia avuto il secondo impatto più grande su Star Wars dopo lo stesso Lucas. E ora che ha trovato i suoi sostituti in Filoni, già celebrato per The Clone Wars e The Mandalorian, tra gli altri, e Brennan, una veterana con 27 anni di esperienza nello studio, può stare tranquilla sapendo che sia il franchise che il resto delle proprietà della Lucasfilm sono in buone mani.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
ALTRE STORIE

