James Gunn smentisce gli ultimi rumor sul Batman della DCU

Nella giornata di ieri il sito Dread Central aveva riportato la notizia secondo cui il film The Brave and the Bold sarebbe finalmente prossimo alla realizzazione per il franchise DC Universe. La sceneggiatura, dichiarava il sito, sarebbe completa e si punterebbe ad un’uscita in sala nel 2028. Sono da subito sembrate notizie particolarmente positive, per un film su cui ad oggi c’è stato fin troppo mistero. Tuttavia, dopo poco è arrivata tramite Threads la smentita ufficiale di James Gunn.

Il co-CEO dei DC Studios, il quale ha descritto questo report come “pura fantasia“, aggiungendo che “la sceneggiatura non è ancora completata”. Ciò sembra però confermare che al momento è in corso la scrittura del film. Se le cose procederanno per il verso giusto, è probabile che nel corso di quest’anno si potranno finalmente avere maggiori novità sul progetto che introdurrà ufficialmente Batman nel DCU. Una volta che la sceneggiatura sarà completa, sarà infatti possibile avere novità sul casting e i tempi di produzione.

Parlando l’anno scorso dei piani dei DC Studios per The Brave and the Bold, James Gunn ha detto: “Questa è l’introduzione del Batman del DCU. È la storia di Damian Wayne, il vero figlio di Batman, di cui non conoscevamo l’esistenza per i primi otto-dieci anni della sua vita. È stato cresciuto come un piccolo assassino e assassina. È un piccolo figlio di puttana. È il mio Robin preferito“. “È basato sulla run di Grant Morrison, che è una delle mie run preferite di Batman, e la stiamo mettendo insieme proprio in questi giorni“.

Il co-CEO dei DC Studios, Peter Safran, ha aggiunto: “Ovviamente si tratta di un lungometraggio che vedrà la presenza di altri membri della ‘Bat-famiglia’ allargata, proprio perché riteniamo che siano stati lasciati fuori dalle storie di Batman al cinema per troppo tempo“. Alla sceneggiatura, oltre a Muschietti, dovrebbe esserci anche Rodo Sayagues, noto per aver firmato le sceneggiature di La casa, Man in the Dark e Alien: Romulus.