Star Wars: Kathleen Kennedy lascia la guida della Lucasfilm a Dave Filoni e Lynwen Brennan

È stato all’inizio dello scorso anno che abbiamo appreso per la prima volta che Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm, si stava preparando a dimettersi dal suo ruolo dirigenziale. La notizia è stata accolta con favore dai fan di Star Wars che avevano perso fiducia nella visione di Kennedy per il franchise, anche se in seguito lei ha chiarito che non aveva intenzione di dimettersi immediatamente.

Ebbene, sembra che la Disney abbia ora trovato i nuovi co-presidenti della Lucasfilm. Secondo un articolo pubblicato da Puck, Dave Filoni e Lynwen Brennan prenderanno il posto della Kennedy. Quest’ultima è stata promossa dalla sua posizione di direttore generale e supervisionerà le mansioni esecutive, mentre Filoni supervisionerà lo sviluppo creativo.

L’annuncio ufficiale dovrebbe essere dato nel giro di poche settimane e questa struttura non sembra molto diversa da quella con cui Peter Safran e James Gunn gestiscono i DC Studios. George Lucas è stato il mentore di Filoni e, dopo aver fatto esperienza come creativo in The Clone Wars, ha lavorato al fianco di Jon Favreau per guidare le storie in streaming di Star Wars. Dopo aver assunto la direzione di Ahsoka nel 2023, Filoni si è immerso nella pre-produzione della seconda stagione e dovrebbe ancora dirigere un suo film di Star Wars precedentemente annunciato.

Kennedy era entrata a far parte della Lucasfilm come co-presidente insieme al fondatore George Lucas nel 2012 e in seguito ha preso il suo posto dopo la sua uscita, quando la Disney ha acquisito la società per 4 miliardi di dollari. Inizialmente, Kennedy ha riscosso un grande successo in questo ruolo. Star Wars: Il risveglio della Forza è stato un successo al botteghino che ha incassato 2 miliardi di dollari in tutto il mondo. Alcuni fan non hanno apprezzato il film, ma è stato comunque un successo di critica e, due anni dopo, Gli ultimi Jedi è stato un altro successo per lo studio.

Anche Rogue One: A Star Wars Story ha incassato oltre 1 miliardo di dollari nel 2016 e ha ricevuto recensioni positive nonostante i problemi creativi dietro le quinte. I veri problemi sono però iniziati quando Kennedy ha licenziato i registi Chris Lord e Phil Miller nel bel mezzo delle riprese di Solo: A Star Wars Story. Il suo amico di lunga data Ron Howard è stato chiamato a finire il progetto, ma è stato un flop. Nel 2019, L’ascesa di Skywalker è stato stroncato dalla critica e dai fan come una conclusione deludente della saga di Skywalker.

Si è a quel punto entrati in un’era in cui i film venivano annunciati, ma non venivano mai realizzati. Il franchise ha trovato successo nello streaming con titoli come The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi e Andor, ma ci sono stati ancora passi falsi notevoli, tra cui The Book of Boba Fett e The Acolyte. Sfortunatamente, questo cambiamento ha trasformato Star Wars in una proprietà televisiva piuttosto che cinematografica.

Attualmente, sono stati annunciati diversi film di Star Wars che però – fatta eccezione per The Mandalorian & Grogu e Star Wars: Starfighter – non sono ancora stati realizzati e non si sa se mai lo saranno. Con Brennan che si occupa della parte commerciale, Filoni sarà però ora libero di riportare questa Galassia Lontana Lontana sulla strada giusta in un momento in cui la Lucasfilm sta lottando per andare avanti dopo la saga di Skywalker.