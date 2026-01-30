Macaulay Culkin ricorda Catherine O’Hara, sua madre in Mamma, ho perso l’aereo: “Mamma, pensavo che avessimo più tempo”

Macaulay Culkin ha scritto un commovente messaggio alla sua co-protagonista di Mamma, ho perso l’aereo Catherine O’Hara, scomparsa venerdì all’età di 71 anni.

“Mamma. Pensavo avessimo tempo”, ha scritto in una didascalia su Instagram. “Volevo di più. Volevo sedermi su una sedia accanto a te. Ti ho sentita, ma avevo ancora molto da dire. Ti voglio bene. Ci vediamo più tardi.”

O’Hara ha recitato in Mamma, ho perso l’aereo e Mamma, ho perso l’aereo 2: Mi sono smarrito a New York nel ruolo di Kate McCallister, madre di Kevin McCallister, interpretato da Culkin, il ruolo che ha dato il via alla sua carriera di attore bambino. Nel dicembre 2023, i due si sono riuniti in modo emozionante quando Macaulay Culkin ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame e O’Hara ha tenuto un discorso alla cerimonia.

“Macaulay, questo bellissimo, caro ragazzino di 10 anni, era definito una superstar, un uomo d’affari, uno dei giovani più promettenti di Hollywood da tutto il mondo. Come si fa a sopravvivere a tutto questo?”, ha detto O’Hara nel suo discorso. “Beh, credo che tu debba possedere una certa qualità, un dono che il caro [sceneggiatore-produttore] John Hughes ha ovviamente riconosciuto in te, Macaulay: il tuo senso dell’umorismo. È un segno di intelligenza in un bambino, e la chiave per sopravvivere alla vita a qualsiasi età. E da quello che vedo, hai portato questo dolce, ma contorto, ma assolutamente riconoscibile senso dell’umorismo in tutto ciò che hai scelto di fare da “Mamma, ho perso l’aereo””.

“Grazie per aver incluso me, la tua finta mamma che ti ha lasciato a casa da solo non una, ma due volte, per condividere questa felice occasione”, ha concluso. “Sono così orgogliosa di te”. Culkin si è asciugato le lacrime mentre i due si abbracciavano.

Vedi il post di Culkin.