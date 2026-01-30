HomeCinema News2026

Macaulay Culkin ricorda Catherine O’Hara, sua madre in Mamma, ho perso l’aereo: “Mamma, pensavo che avessimo più tempo”

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News

Macaulay Culkin ha scritto un commovente messaggio alla sua co-protagonista di Mamma, ho perso l’aereo Catherine O’Hara, scomparsa venerdì all’età di 71 anni.

“Mamma. Pensavo avessimo tempo”, ha scritto in una didascalia su Instagram. “Volevo di più. Volevo sedermi su una sedia accanto a te. Ti ho sentita, ma avevo ancora molto da dire. Ti voglio bene. Ci vediamo più tardi.”

O’Hara ha recitato in Mamma, ho perso l’aereo e Mamma, ho perso l’aereo 2: Mi sono smarrito a New York nel ruolo di Kate McCallister, madre di Kevin McCallister, interpretato da Culkin, il ruolo che ha dato il via alla sua carriera di attore bambino. Nel dicembre 2023, i due si sono riuniti in modo emozionante quando Macaulay Culkin ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame e O’Hara ha tenuto un discorso alla cerimonia.

“Macaulay, questo bellissimo, caro ragazzino di 10 anni, era definito una superstar, un uomo d’affari, uno dei giovani più promettenti di Hollywood da tutto il mondo. Come si fa a sopravvivere a tutto questo?”, ha detto O’Hara nel suo discorso. “Beh, credo che tu debba possedere una certa qualità, un dono che il caro [sceneggiatore-produttore] John Hughes ha ovviamente riconosciuto in te, Macaulay: il tuo senso dell’umorismo. È un segno di intelligenza in un bambino, e la chiave per sopravvivere alla vita a qualsiasi età. E da quello che vedo, hai portato questo dolce, ma contorto, ma assolutamente riconoscibile senso dell’umorismo in tutto ciò che hai scelto di fare da “Mamma, ho perso l’aereo””.

“Grazie per aver incluso me, la tua finta mamma che ti ha lasciato a casa da solo non una, ma due volte, per condividere questa felice occasione”, ha concluso. “Sono così orgogliosa di te”. Culkin si è asciugato le lacrime mentre i due si abbracciavano.

Vedi il post di Culkin.

Articolo precedente
Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma: la spiegazione del finale del film
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved