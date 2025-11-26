Macaulay Culkin ha l’idea perfetta per un nuovo sequel di “Mamma, ho perso l’aereo”

Macaulay Culkin è universalmente famoso per aver interpretato Kevin McCallister, un bambino di otto anni, nel grande film natalizio Mamma, ho perso l’aereo, in cui viene accidentalmente lasciato a casa dalla sua famiglia durante le vacanze e prepara delle trappole per proteggere se stesso e la casa da due ladri. Culkin ha poi ripreso il ruolo nel primo sequel, Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York.

Ora, durante una tappa del suo tour “A Nostalgic Night with Macaulay Culkin”, l’attore ha rivelato di essere disponibile a partecipare a un nuovo sequel, che “dovrebbe essere proprio quello giusto”. Culkin ha condiviso la sua idea per un sequel che vedrebbe Kevin, ormai adulto, chiuso fuori casa e costretto ad affrontare le trappole preparate dal proprio figlio.

“Sono vedovo o divorziato. Sto crescendo un figlio e tutto il resto. Lavoro molto duramente e non gli dedico abbastanza attenzione, quindi il ragazzo è un po’ seccato con me e mi chiude fuori di casa. Non mi fa entrare… ed è lui che mi tende delle trappole”. Culkin ha approfondito la presentazione spiegando che “la casa è una sorta di metafora del nostro rapporto” e che Kevin deve “rientrare nel cuore di suo figlio”.

“Questa è la presentazione più accurata che ho. Non sono completamente contrario all’idea, è la cosa giusta da fare“. Questa premessa vedrebbe dunque Kevin assumere il ruolo dei ladri, interpretati da Joe Pesci e Daniel Heard nel film originale del 1990 e nel sequel. Kevin sarebbe tecnicamente l’antagonista questa volta, anche se sarebbe molto meno malvagio dei personaggi di Pesci e Heard, e il film sembrerebbe culminare in una sincera riconciliazione tra padre e figlio.

Sebbene questa sarebbe la prima volta che Culkin interpreta Kevin dal 1992, anno di uscita del sequel, da allora sono stati realizzati molti altri film della serie. Questa infatti comprende un totale di sei film, con gli altri sequel che sono: Mamma, ho preso il morbillo (1997), Mamma, ho allagato la casa (2002) e Holiday Heist – Mamma, ho visto un fantasma (2012) e Home Sweet Home Alone – Mamma, ho perso l’aereo (2021, reboot del primo film).

Nonostante la longevità della serie, nessuno dei sequel ha avuto lo stesso successo o la stessa popolarità dei primi due film. Un sequel storico con Culkin nel ruolo di Kevin per la prima volta in oltre 30 anni genererebbe inevitabilmente più entusiasmo rispetto agli altri sequel. Se l’idea di Culkin di realizzare un sequel dovesse concretizzarsi, il regista Chris Columbus potrebbe comunque non essere d’accordo, dato che nell’agosto 2025 ha dichiarato che sarebbe “un errore cercare di tornare indietro e ricreare qualcosa che abbiamo fatto 35 anni fa. Penso che dovrebbe essere lasciato così com’è”.

Sebbene Macaulay Culkin sia ancora famoso soprattutto per aver interpretato Kevin in Mamma, ho perso l’aereo, nel corso degli anni ha recitato in diversi progetti. Tra i suoi prossimi titoli c’è la seconda stagione di Fallout, che debutterà il 17 dicembre, dove si unirà alla serie di successo di Prime Video in un ruolo ricorrente che è però ad oggi rimasto segreto.