Una Pallottola Spuntata con Liam Neeson arriva su SKY

Sky Cinema presenta in prima TV Una Pallottola Spuntata, la nuovissima action comedy che rinnova e celebra con ironia la celebre saga degli anni 90, in arrivo lunedì 2 febbraio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Diretto da Akiva Schaffer, il film vede protagonista Liam Neeson nel ruolo del tenente Frank Drebin Jr., figlio del leggendario detective protagonista della trilogia originale, alle prese con una nuova indagine parodistica che mischia inseguimenti assurdi, gag visive e un’irriverente miscela di situazioni comiche che rendono omaggio ai classici.

Accanto a Neeson, il cast comprende volti noti e nuove presenze, come Pamela Anderson nei panni di Beth Davenport e Paul Walter Hauser come il capitano Ed Hocken Jr.; inoltre, non mancano camei e sorprese che arricchiscono il film di ulteriori momenti di ironia e citazioni, nel pieno spirito della saga.

Una pallottola spuntata si presenta come un reboot che celebra la saga originale, con gag esagerate, riferimenti meta-cinematografici e momenti di comicità pura che attraversano le situazioni più improbabili. Il film mantiene intatta la struttura comica tipica dei predecessori e la aggiorna con un approccio contemporaneo, giocando con la nostalgia degli spettatori ma offrendo anche nuove sorprese in perfetto stile slapstick.

SINOSSI

Liam Neeson raccoglie l’eredità dell’indimenticabile Leslie Nielsen in un film che ripropone la sfrenata comicità della celebre saga. Dopo aver sventato una rapina, l’indagine su un caso di presunto suicidio conduce Frank Drebin Jr. sulle tracce di Richard Cane, magnate della tecnologia che ha escogitato un piano criminoso per riportare l’umanità a uno stadio primordiale.