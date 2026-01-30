Gran Turismo: 8 modi in cui cambia la vera storia di Jann Mardenborough

L’incredibile storia vera di Jann Mardenborough è il fulcro di Gran Turismo (leggi qui la recensione), ma il film altera la sua biografia in diversi punti chiave. Diretto da Neill Blomkamp, il film racconta l’ascesa di Mardenborough da uno dei migliori giocatori di Gran Turismo a pilota professionista di automobilismo. Il film è incredibilmente fedele all’esperienza del videogioco, soprattutto perché non si concentra interamente su quell’aspetto dell’adattamento. La storia vera è molto più al centro del film di Blomkamp, assicurando che il pubblico conosca la vita reale dell’uomo che lo ha ispirato.

Tuttavia, come quasi tutti i film che adattano una storia vera, anche questo apporta alcune modifiche. Il film del 2023 propone infatti cambiamenti come dare a Danny Moore, interpretato da Orlando Bloom, un nome diverso da quello dell’uomo che ha effettivamente creato la GT Academy nella vita reale. Poiché Gran Turismo si preoccupa principalmente di raccontare correttamente la storia di Jann, che è stato coinvolto nella produzione, il pubblico tenderà a credere che la maggior parte di ciò che accade nel film sia accurato. In questo articolo approfondiamo però le principali differenze rispetto alla storia vera.

Gran Turismo cambia il modo in cui Jann Mardenborough è entrato nella GT Academy

Un esempio di come Gran Turismo cambi la vera storia di Jann Mardenborough è il suo ingresso nella GT Academy. Il film stabilisce che Jann è un pilota così famoso nel simulatore da essere automaticamente selezionato dalla GT Academy per partecipare a una gara di qualificazione contro altri 19 concorrenti della sua zona. Il vincitore della gara ottiene automaticamente un posto nella GT Academy e Jann vince dopo essersi recato in un negozio di videogiochi locale per sedersi al suo posto proprio all’inizio della gara.

La storia reale di come Jann è entrato nella GT Academy è un po’ più complicata. Jann aveva sei settimane di tempo per ottenere un ottimo tempo su una pista assegnata e scalare la classifica dei giri per qualificarsi. Jann ha impiegato fino all’ultima notte delle qualificazioni per ottenere il suo miglior tempo. Ha poi superato ulteriori turni di qualificazione prima di guadagnarsi ufficialmente un posto nella GT Academy. Gran Turismo accelera l’intero processo per aiutare a far avanzare la storia e rendere l’ammissione di Jann alla GT Academy un po’ più emozionante.

Gran Turismo rende Jann Mardenborough il primo vincitore della GT Academy

Un grande cambiamento rispetto alla storia vera di Gran Turismo è rappresentato dal posto di Jann Mardenborough come primo vincitore della GT Academy. Il film mostra Danny Moore che crea il programma e fa di Jann la prima persona a diplomarsi. È una storia fantastica, ma la realtà è che Jann è stato il terzo vincitore della GT Academy nella vita reale. Il programma esisteva già da due anni prima che Jann vi partecipasse, il che significa che l’idea di un giocatore che diventa pilota era già stata realizzata due volte in precedenza. Lucas Ordóñez ha vinto la prima GT Academy nella vita reale, mentre Jordan Tresson è stato il secondo vincitore.

Il film cambia i piloti contro cui Jann gareggia

Un cambiamento in qualche modo comprensibile nella vita reale di Jann Mardenborough nel film riguarda i piloti contro cui gareggia. Sia alla GT Academy che una volta diventato pilota professionista, tutti gli altri piloti con cui Jann compete sono personaggi di fantasia. Tutti, da Matty Davis e Antonio Cruz a Nicholas Capa e Frederik Schulin, sono personaggi inventati per la trama del film tratto dal videogioco. Cambiando i nomi delle persone contro cui Jann gareggia, si evita di complicare ulteriormente l’accuratezza della storia vera di Gran Turismo.

Jann Mardenborough un nuovo mentore nel film

Anche la vita di Jann Mardenborough cambia, poiché il film gli offre un nuovo mentore. Jack Salter, interpretato da David Harbour, guida Jann durante l’allenamento e lo spinge a dare il meglio di sé, mentre Jann lo trasforma da scettico a credente. Nella vita reale, però, Jack Salter non esiste. Mardenborough ha avuto diversi mentori nella vita reale, come Gavin Gough e Ricardo Divila. Invece di utilizzare due o più persone per aiutare Jann a diventare un grande pilota automobilistico, il film li combina essenzialmente in un unico personaggio con una nuova storia per migliorare il loro rapporto.

Gran Turismo cambia la prima gara di Jann Mardenborough

Il film cambia anche la prima gara professionale di Jann Mardenborough, rendendola una sfida completamente diversa. Nel film, la prima gara di Jann dopo aver vinto la GT Academy si svolge sul circuito Red Bull Ring in Austria. Finisce al 27° posto dopo essere risalito fino al 4° posto prima che Capa lo mandasse fuori pista. La prima gara di Jann Mardenborough nella vita reale si è svolta alla 24 Ore di Dubai, dove ha gareggiato in squadra con altri vincitori della GT Academy e si è classificato terzo. A causa delle altre modifiche, nella versione cinematografica della vita di Jann è stata inserita una prima gara diversa.

Il film ha anticipato l’incidente di Jann Mardenborough

Le scene di gara reali e in CGI di Gran Turismo riportano sullo schermo un momento devastante della vita reale di Jann Mardenborough, mostrando il suo incidente al Nürburgring Nordschleife, che ha causato la morte di uno spettatore e il ferimento di altri. L’incidente è molto realistico rispetto a quello che è successo a Jann nella vita reale, ma il momento in cui è avvenuto nella sua carriera agonistica è molto diverso. La gara del Nürburgring si svolge dopo la firma con Nissan e l’ottenimento della licenza FIA, ma l’incidente la rende l’ultima gara a cui Jann partecipa prima di correre la 24 Ore di Le Mans.

La storia reale ribalta sostanzialmente l’ordine degli eventi. L’incidente di Jann Mardenborough al Nürburgring è avvenuto nel 2015 nella vita reale. L’incidente è avvenuto il 28 marzo 2015, quattro anni dopo l’inizio della carriera agonistica di Jann. Ciò significa anche che è avvenuto due anni dopo il momento di svolta di Jann a Le Mans. Nel 2013 ha concluso al terzo posto la 24 Ore di Le Mans. Invece di mantenere l’ordine cronologico degli eventi per il film, Gran Turismo stravolge la cronologia per rendere la storia di Jann più stimolante.

Il ritorno alle corse di Jann Mardenborough è diverso

Le modifiche all’incidente di Jann Mardenborough in Gran Turismo si estendono al suo ritorno alle corse. Nel film, Jack riporta Jann al Nürburgring e sul luogo dell’incidente per incoraggiare il pilota traumatizzato a tornare al volante. La scena include Jack che dice a Jann che se non ricomincia a guidare ora, non lo farà mai più. Tuttavia, Jann ha deciso di tornare alle corse di sua iniziativa nella vita reale. Si è motivato a fare un riscaldamento di 20 giri una settimana dopo l’incidente per riprendere confidenza con le corse, ma alla fine ha fatto 110 giri.

Gran Turismo migliora notevolmente la prestazione di Jann alla 24 Ore di Le Mans

La prestazione di Jann alla 24 Ore di Le Mans in Gran Turismo è molto più impressionante. È vero che Jann è arrivato terzo e è salito sul podio nella gara nella vita reale. Tuttavia, il film fa battere a Jann Mardenborough il record sul giro di Le Mans durante la sua ultima frazione di gara, cosa che non è avvenuta. Il film gli attribuisce un tempo sul giro inferiore a 3 minuti e 15 secondi. Si tratta di oltre due secondi in meno rispetto all’attuale record sul giro di Le Mans e di tre secondi in meno rispetto al record stabilito quando Jann ha corso a Le Mans nella vita reale.

