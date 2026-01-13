Michelle Williams, Cillian Murphy e Daniel Craig nel prossimo film di Damien Chazelle

Michelle Williams è l’ultima star ad unirsi al nuovo film drammatico ancora senza titolo di Damien Chazelle, con Cillian Murphy e Daniel Craig già confermati nel cast, come riportato da Deadline. Chazelle dirigerà il film, ne ha scritto la sceneggiatura e lo produrrà insieme a Olivia Hamilton sotto la loro etichetta Wild Chickens Productions. La Paramount Pictures distribuirà il film. Sebbene non sia ancora confermato, fonti interne affermano – come già riportato in precedenza – che il film sarà ambientato in una prigione. La produzione dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno.

Chazelle aveva valutato diversi progetti lo scorso anno, tra cui un film su Evel Knievel con Leonardo DiCaprio nel ruolo del protagonista. Alla fine quel film è stato accantonato, consentendo a Chazelle di dedicarsi al prison movie che stava sviluppando. Una volta che Murphy e Craig si sono impegnati a recitare nel film, Chazelle ha iniziato a corteggiare altre star per i ruoli secondari. Dopo il successo di film come Whiplash e La La Land, le star sono sempre incuriosite quando una delle sceneggiature di Chazelle arriva sul mercato e questo caso non ha fatto eccezione, con Williams che ha firmato per prendere parte al prossimo progetto del premio Oscar.

Michelle Williams ha appena vinto il Golden Globe come migliore attrice in una miniserie o film per la sua acclamata interpretazione in Dying For Sex. La sua performance le è valsa anche una nomination agli Emmy. Per quanto riguarda il cinema, la sua recente interpretazione romanzata della madre di Steven Spielberg in The Fabelmans (2022) le è valsa una nomination ai Golden Globe e la sua quinta nomination agli Oscar. Non resta a questo punto che scoprire quale sarà il suo ruolo in questo nuovo e ancora misterioso progetto.