Avengers: Doomsday, i fratelli Russo suggeriscono un significato più profondo per i “trailer”

Con la pubblicazione online del teaser con protagonisti gli Wakandiani e i Fantastici Quattro, i quattro trailer di Avengers: Doomsday visti al cinema sono ora disponibile in rete, ma sembra che ci sia qualcosa di più di quanto sembri dietro questi filmati del prossimo film del Marvel Cinematic Universe. Il primo teaser, lo ricordiamo, ha rivelato il ritorno di Chris Evans nei panni di Steve Rogers, mentre il secondo ha mostrato Chris Hemsworth nei panni di Thor in preghiera. Il terzo teaser ha presentato il ritorno degli X-Men della Fox, mentre il quarto trailer si è concentrato, come già detto, sugli Wakandiani e sui Fantastici Quattro.

Su Instagram (qui il post), i fratelli Russo hanno ora suggerito un significato più profondo per questi quattro trailer di Avengers: Doomsday. Secondo i Russo, i filmati che i fan hanno visto non sono quello che sembrano, con i registi del film Avengers che hanno dichiarato: “Quello che avete visto nelle ultime quattro settimane… non sono teaser. Né trailer. Sono storie. Sono indizi...”. I Russo concludono il loro teaser dicendo ai fan di “prestare attenzione”.

Sin dal primo trailer di Avengers: Doomsday, i fan si sono chiesti se le immagini fossero realmente tratte dal film o se fossero state utilizzate per dare un’idea di dove si troverebbero i personaggi del cast di Avengers all’inizio del film. La cautela nel credere a ciò che viene mostrato sullo schermo è comprensibile, dato che i trailer dei film MCU sono stati montati in modo da mantenere alcuni elementi segreti o hanno mentito in passato.

Ad esempio, Hulk è stato mostrato in un trailer di Avengers: Infinity War per una scena in cui non è mai apparso. Allo stesso modo, il trailer di Spider-Man: No Way Home ha eliminato le versioni di Spider-Man interpretate da Andrew Garfield e Tobey Maguire da una scena di squadra. Ora, i fratelli Russo suggeriscono dunque che le immagini rilasciate finora sono storie e indizi, non trailer completi o teaser.

Pertanto, i teaser di Avengers: Doomsday potrebbero finire per influenzare le trame dei singoli personaggi, fungendo da introduzione ai loro archi narrativi ma non necessariamente al film nel suo complesso. Nell’ultimo trailer rilasciato, Namor e il suo popolo sembrano trovarsi a Talokan, che è però priva di acqua. Questo indizio potrebbe significare che le incursioni sono iniziate. Non resta che cercare di decifrare questi indizi, in attesa di nuovi materiali promozionali.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America) e Chris Evans (Captain America).