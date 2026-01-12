HomeCinema News2026

Golden Globes 2026: tutti i vincitori. La notta di Paul Thomas Anderson

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Una battaglia dopo l'altra

Ecco tutti i vincitori dei Golden Globes 2026, la 83esima edizione dei riconoscimenti assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association. La serata è stata dominata da Una battaglia dopo l’altra che ha ottenuto il maggior numero di riconoscimenti.

Ecco di seguito tutti i vincitori dei Golden Globes 2026

Miglior film drammatico

Hamnet

Miglior film commedia o musical

Una battaglia dopo l’altra

Miglior regia

Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra

Migliore Sceneggiatura

Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra

Wagner Moura – L’agente segreto
Migliore attrice, Drama
Jessie Buckley – Hamnet

Migliore attrice, Musical o Comedy

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Migliore attore, Musical o Comedy

Timothée ChalametMarty Supreme

Miglior attore non protagonista

Stellan SkarsgårdSentimental Value

Miglior attrice non protagonista

Teyana Taylor – Una battaglia dopo l’altra

Miglior serie, Drama

The Pitt

Miglior serie, Musical o Comedy

The Studio

Miglior attore in una serie tv, Drama

Noah Wyle – The Pitt

Miglior attrice in una serie tv, Drama

Rhea Seehorn – Pluribus

Miglior attrice in una serie tv, Musical o Comedy

Jean Smart – Hacks

Miglior attore in una serie tv, Musical o Comedy

Seth Rogen The Studio

Miglior attore non protagonista, Televisione

Owen Cooper – Adolescence

Miglior attrice non protagonista, Televisione

Erin Doherty – Adolescence

Miglior serie limitata, antologica o film per la tv

Adolescence

Miglior attore in una serie limitata, antologica o film per la tv

Stephen Graham – Adolescence

Miglior attrice in una serie limitata, antologica o film per la tv

Michelle Williams – Dying for Sex

Miglior colonna sonora

I Peccatori, di Ludwig Göransson

Miglior film in lingua non inglese

L’agente segreto

Miglior canzone originale

KPop Demon Hunters: “Golden”

Miglior film d’animazione

KPop Demon Hunters

Best Performance in Stand-Up Comedy or Television

Ricky Gervais – Mortality

Cinematic and Box Office Achievement

I Peccatori

Miglior podcast

Good Hang with Amy Poehler

Articolo precedente
Golden Globes 2026: il red carpet che apre la season awards!
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved