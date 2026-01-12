Golden Globes 2026: tutti i vincitori. La notta di Paul Thomas Anderson

Migliore attrice, Musical o Comedy
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Migliore attore, Musical o Comedy
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Miglior attore non protagonista
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Miglior attrice non protagonista
Teyana Taylor – Una battaglia dopo l’altra
Miglior serie, Drama
The Pitt
Miglior serie, Musical o Comedy
The Studio
Miglior attore in una serie tv, Drama
Noah Wyle – The Pitt
Miglior attrice in una serie tv, Drama
Rhea Seehorn – Pluribus
Miglior attrice in una serie tv, Musical o Comedy
Jean Smart – Hacks
Miglior attore in una serie tv, Musical o Comedy
Seth Rogen – The Studio
Miglior attore non protagonista, Televisione
Owen Cooper – Adolescence
Miglior attrice non protagonista, Televisione
Erin Doherty – Adolescence
Miglior serie limitata, antologica o film per la tv
Adolescence
Miglior attore in una serie limitata, antologica o film per la tv
Stephen Graham – Adolescence
Miglior attrice in una serie limitata, antologica o film per la tv
Michelle Williams – Dying for Sex
Miglior colonna sonora
I Peccatori, di Ludwig Göransson
Miglior film in lingua non inglese
L’agente segreto
Miglior canzone originale
KPop Demon Hunters: “Golden”
Miglior film d’animazione
KPop Demon Hunters
Best Performance in Stand-Up Comedy or Television
Ricky Gervais – Mortality
Cinematic and Box Office Achievement
I Peccatori
Miglior podcast
Good Hang with Amy Poehler