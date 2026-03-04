Non è un paese per single: annunciata la data di uscita del film Prime Video

Prime Video ha annunciato la data di uscita di Non è un paese per single, la nuova attesissima commedia romantica con Matilde Gioli e Cristiano Caccamo, tratta dall’omonimo bestseller di Felicia Kingsley e ambientata nella campagna Toscana. Accanto a Gioli e Caccamo, un ricco cast che include anche Amanda Campana, Sebastiano Pigazzi, Cecilia Dazzi, Margherita Rebeggiani e con Marco Cocci e con la partecipazione di Bebo Storti. Non è un paese per single debutterà in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo il prossimo 8 maggio.

Insieme all’annuncio della data, Prime Video ha svelato anche le prime immagini e il poster ufficiale del film che ritrae i protagonisti sullo sfondo dell’incantevole paesaggio toscano.

Il nuovo film Prime Original è l’adattamento dell’omonimo bestseller dell’autrice italiana dei record Felicia Kingsley (pubblicato da Newton Compton Editori). Non è un paese per single è diretto da Laura Chiossone, scritto da Alessandra Martellini, Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti, e co-prodotto da Amazon MGM Studios e Italian International Film – Lucisano Media Group, prodotto da Fulvio, Federica e Paola Lucisano.

Per tre anni consecutivi l’autrice più letta in Italia, con oltre 4 milioni di copie vendute e 23 libri pubblicati, tradotta in 20 Paesi: Felicia Kingsley è un autentico fenomeno editoriale. Autrice dell’Anno ai TikTok Book Awards nel 2024 e Premio Hemingway Lignano per il Futuro 2025, Kingsley ha conquistato milioni di lettrici e lettori con lo stile brillante e ironico delle sue fiabe contemporanee. All’esordio nel 2017 con Matrimonio di convenienza sono seguiti numerosi bestseller, tra cui Due cuori in affitto e Una ragazza d’altri tempi, che l’hanno consacrata come una delle voci più amate del romance contemporaneo italiano. A questa lunga serie di romanzi, si aggiunge Mezzanotte a Parigi, ultimo lavoro in uscita il prossimo 10 marzo.

La trama di Non è un Paese per Single

In un’idilliaca cittadina toscana, Belvedere in Chianti, tutti sono in coppia o in cerca dell’anima gemella, tranne Elisa (Matilde Gioli), madre single che gestisce la tenuta Le Giuggiole. Il ritorno in paese di Michele (Cristiano Caccamo), amico d’infanzia che aveva perso di vista da anni, sconvolge la sua vita e risveglia sentimenti che credeva ormai dissolti per sempre.