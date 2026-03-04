Il finale alternativo di Scream 7 avrebbe cambiato il destino di Stu Macher

Il nuovo film Scream ha quasi riportato in vita un personaggio originale della serie. Scream 7 (leggi qui la recensione) è incentrato ancora una volta su Sidney Evans, interpretata da Neve Campbell, le cui peggiori paure diventano realtà quando un nuovo killer Ghostface emerge e prende di mira sua figlia Tatum (Isabel May). Ancora più terrificante è il fatto che Sidney riceva apparentemente delle videochiamate da Stu Macher (Matthew Lillard), uno dei due cervelli dietro Ghostface nel film originale Scream.

Viene rivelato che Stu è ancora morto e che la sua immagine è stata ricreata con l’intelligenza artificiale dai nuovi killer per innervosire Sidney. Ma il regista Kevin Williamson ha rivelato in un’intervista a Esquire che hanno preso in considerazione l’idea di riportare in vita Stu per davvero. ” Mentirei se dicessi che non abbiamo girato entrambe le versioni“, ha detto Williamson. ”Abbiamo girato una piccola coda alla fine che avevamo tenuto da parte. Ma, stranamente, la decisione è stata che il pubblico lo voleva morto“.

Questo secondo la risposta del pubblico di prova. Per quanto riguarda il ritorno di più killer del passato attraverso la trama dell’intelligenza artificiale, Williamson ha detto: “Volevamo avere la botte piena e la moglie ubriaca. […] Guy Busick l’aveva inserito nella sua sceneggiatura. Ha scritto tutto il materiale sull’intelligenza artificiale. La prima volta che l’ho letto ho pensato: ‘Come funzionerà? Come farà a essere vivo?’ Inoltre, se si tratta di intelligenza artificiale, una parte del pubblico rimarrà delusa dal fatto che non sia reale?“

Tuttavia, l’iconico sceneggiatore ha riconosciuto che riportare davvero in vita Stu sarebbe stato difficile da accettare per il pubblico. “Ha più senso”, ha detto. “Se fosse vivo, sarebbe una forzatura. Viviamo in un mondo in cui, con l’intelligenza artificiale, sappiamo che è possibile”. E comunque hanno di nuovo Lillard, che Esquire ha commentato così: “Porta con sé quell’energia selvaggia che aveva nel primo film”.

Williamson ha parlato ulteriormente della personalità e del talento di Lillard, dicendo: “È la persona più calma, dolce, umile e adorabile che tu abbia mai incontrato. Poi si trasforma e diventa il più impulsivo dei personaggi sul grande schermo. Non credo che sia stato sfruttato appieno per quello che è in grado di fare. È anche in un’età meravigliosa. Ha una storia, ha spessore. Il suo DNA è molto più maturo e gli permette di colorare le sue interpretazioni in modo splendido. È davvero indispensabile. Abbiamo bisogno di lui in più film“.

Alla fine di Scream 7, Jessica (Anna Camp), Marco (Ethan Embry) e Karl (Kraig Dane), fan ossessivi della storia di Sidney e/o della serie Stab, si rivelano essere il gruppo che questa volta cospira per diventare Ghostface. Il colpo di scena di Scream del 1996 è così famoso in parte perché coinvolge anche più assassini: Stu e l’allora fidanzato di Sidney, Billy (Skeet Ulrich).

Tuttavia, l’opinione comune è che nemmeno questo nuovo finale, o il film in generale, sia eccezionale. Scream 7 ha ottenuto un punteggio del 31% su Rotten Tomatoes, oltre ad essere stato oggetto di polemiche a causa del licenziamento dell’ex star della serie Melissa Barrera per aver espresso il proprio sostegno alla Palestina e dell’abbandono di Jenna Ortega in suo sostegno. Tuttavia, ha ottenuto un punteggio del 71% da parte del pubblico.