Christian Bale definisce il remake di American Psycho una “scelta audace”

Di Gianmaria Cataldo

Il remake di American Psycho in uscita è una “scelta audace” secondo Christian Bale. Durante la premiere del nuovo film di Bale, La sposa!, The Hollywood Reporter gli ha infatti chiesto se avesse in mente qualche giovane attore per interpretare Patrick Bateman. Il premio Oscar ha dichiarato di essere aperto alla possibilità che qualcun altro interpreti il ruolo, ma ha chiarito di non sapere nulla del progetto, definendolo un’impresa “audace”.

Chiunque voglia provarci, che ci provi. Mi è piaciuto molto lavorarci con la regista Mary Harron tanti anni fa, ne ho dei ricordi fantastici. È una scelta audace da parte di chiunque provarci… Non so se stiano facendo un remake o cosa, non ne so nulla. Ma auguro loro il meglio, mi piacciono le persone coraggiose”.

I commenti di Bale arrivano poco dopo che lo scrittore Bret Easton Ellis ha ammesso che il casting del nuovo American Psycho si è rivelato difficile, poiché “un paio di attori di alto profilo, di cui non posso fare il nome, hanno rifiutato” e “penso che forse sia perché non vogliono mettersi nei panni di Christian Bale”. L’autore ha sottolineato che “questo film è completamente diverso dal film di Mary Harron del 2000. È un approccio completamente diverso e non avrà alcuna somiglianza con quel film“.

Robert Pattinson, Jacob Elordi, Austin Butler e Margot Robbie in una versione con cambio di genere del personaggio sono stati tutti indicati come possibili interpreti del nuovo Patrick Bateman, ma la maggior parte di queste voci sono state smentite e il ruolo non è ancora stato ufficialmente assegnato. A distanza di 26 anni, American Psycho è ancora considerato da molti una delle migliori interpretazioni di Christian Bale, il che, come sottolinea Ellis, rende ancora più difficile per un nuovo attore calarsi nel ruolo, anche se si tratta di una nuova versione della storia.

