I Swear, film che ha trionfato ai BAFTA, arriva in Italia con Fandango

Fandango annuncia l’acquisizione per la distribuzione italiana del film I SWEAR, vincitore alla scorsa edizione dei BAFTA dei Premi come Migliore Attore Protagonista, Miglior Star emergente e Miglior Casting.

Tratto dalla vita ispiratrice e straordinaria del noto attivista per la sindrome di Tourette John Davidson, membro dell’Ordine dell’Impero Britannico (MBE), I SWEAR è interpretato da Robert Aramayo, vincitore ai BAFTA del Premio come Miglior Star Emergente e Migliore Attore Protagonista dove era candidato insieme a Timothée Chalamet, Leonardo Di Caprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan e Jesse Plemons (Aramayo è fra i preferiti del pubblico per i ruoli da protagonista in The Lord of the Rings: The Rings of Power di Amazon Prime Video e in Game of Thrones di HBO, Mindhunter di David Fincher, Behind Her Eyes), con un cast di supporto che include la tripla candidata al BAFTA Maxine Peake (Funny Cow, The Theory of Everything, Anne, Say Nothing), la vincitrice del Scottish BAFTA Shirley Henderson (prossimamente in Bridget Jones: Mad About the Boy, franchise di Harry Potter, Trainspotting) e il veterano attore scozzese e vincitore del premio come Miglior Attore al Festival di Cannes nonché Leone d’Oro Peter Mullan (War Horse, The Magdalene Sisters, Children of Men).

La produzione ha lavorato a stretto contatto con la comunità di Tourette, includendo nel casting persone che convivono con la sindrome e collaborando con un’associazione dedicata alla Tourette. Il film, emozionante, divertente e coinvolgente di Jones, racconta l’adolescenza e i primi anni di vita adulta travagliati di John Davidson, a partire dalla sua diagnosi a 15 anni di sindrome di Tourette, una condizione allora poco nota e completamente fraintesa nella Gran Bretagna degli anni ’80. Preso di mira dai coetanei come “pazzo”, Davidson vive con una condizione di cui pochi hanno esperienza, mentre cerca di condurre la sua vita contro ogni previsione. Commovente, edificante e pieno di umorismo, il film ha un forte appeal verso un pubblico ampio e nel Regno Unito ha ottenuto quasi $8.500.000 al botteghino.

I SWEAR è prodotto da Kirk Jones, Georgia Bayliff e Piers Tempest. Cindy Jones e John Davidson sono produttori esecutivi. One Story High presenta una produzione Tempo; Bankside Films si occupa delle vendite worldwide. Il primo film di Jones è il pluripremiato e di grande successo internazionale Waking Ned Devine, per il quale ha ricevuto una nomination al BAFTA come Miglior Artista Emergente.

Tra i suoi altri crediti figurano Nanny McPhee (Universal), scritto da e con Emma Thompson, Everybody’s Fine con Robert De Niro, Sam Rockwell, Drew Barrymore e Kate Beckinsale, What to Expect When You’re Expecting con Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Chris Rock e Anna Kendrick, e My Big Fat Greek Wedding 2 (Universal).