Jumpers – Un Salto tra gli Animali: intervista a Giorgio Panariello e Tecla Insolia

Giorgio Panariello e Tecla Insolia sono le voci italiane di Jumpers – Un Salto tra gli Animali. I due interpreti danno voce a Re George e Mabel nel 30° lungometraggio della Pixar che arriva nelle sale italiane il 5 marzo.

Leggi la nostra recensione in anteprima di Jumpers – Un Salto tra gli Animali

Il film racconta di Mabel, un’adolescente che ama gli animali e la natura, che coglie al volo l’opportunità di provare una nuova tecnologia che le permette di comunicare con gli animali in un modo nuovo ed entusiasmante, saltando letteralmente nella loro mente!

Daniel Chong, regista del film in arrivo nelle sale italiane il 5 marzo 2026, ha dichiarato: “In Jumpers – Un Salto tra gli Animali la domanda a cui rispondiamo è: ‘Cosa succederebbe se potessimo capire e comunicare con il mondo animale?’. La nostra protagonista, Mabel, scopre il regno animale proprio come un animale, il che può essere strano e spesso esilarante. Mabel, sotto copertura nel mondo animale, dà vita a un film emozionante e ricco di colpi di scena, con tutto il cuore che ci si aspetta da un classico film Pixar. Sarà molto divertente guardarlo al cinema; non vedo l’ora che arrivi nelle sale“.

In Jumpers – Un Salto tra gli Animali gli scienziati hanno scoperto come far “saltare” la coscienza umana in animali robotici realistici, permettendo alle persone di comunicare con gli animali come animali! Utilizzando la nuova tecnologia, Mabel (con la voce di Piper Curda nella versione originale) scoprirà misteri del mondo animale che vanno oltre ogni sua immaginazione. Prodotto da Nicole Paradis Grindle, Jumpers – Un Salto tra gli Animali include, nella versione originale, anche le voci di Bobby Moynihan e Jon Hamm.