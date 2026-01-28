HomeCinema News2026

Damien Chazelle: anche Mia Threapleton nel suo prossimo film

Di Chiara Guida

-

Damien Chazelle
Damien Chazelle sul red carpet di Venezia 80 - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Mia Threapleton è l’ultima attrice ad aggiungersi al cast del nuovo film drammatico di Damien Chazelle, ancora senza titolo, con Cillian Murphy e Daniel Craig. Anche Michelle Williams si è unita di recente a Chazelle, che si occuperà della sceneggiatura e della regia. Chazelle produrrà anche il film insieme a Olivia Hamilton con la sua Wild Chickens Productions. La Paramount Pictures distribuirà il film.

Sebbene non sia ancora stato confermato, fonti attendibili affermano che il film sarà ambientato in una prigione.

L’inizio delle riprese è previsto per la fine dell’anno. Dopo il successo di film come Whiplash e La La Land, il regista premio Oscar non ha avuto problemi ad attrarre talenti di alto livello come Craig, Murphy e Williams per i suoi prossimi film. Apprezza anche il fatto di prendersi il tempo necessario per fare provini agli attori per ruoli specifici che ritiene particolarmente importanti per la storia, come Diego Calva in Babylon, e fonti attendibili affermano che Damien Chazelle si è preso il suo tempo per il provino per il ruolo che Threapleton avrebbe poi ottenuto.

Threapleton è reduce dal suo ruolo che le ha rubato la scena al fianco di Benicio del Toro nell’ultimo film di Wes Anderson, The Phoenician Scheme. Per quanto riguarda la TV, recita ancora nella serie di Apple TV The Buccaneers, che ha appena concluso la sua seconda stagione sulla piattaforma di streaming.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
