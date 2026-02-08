Finalmente ABC spiega perché Bailey non ha mai funzionato davvero in The Rookie

A quasi cinque anni dalla sua introduzione, ABC ha finalmente chiarito perché Bailey Nune non è mai sembrata del tutto integrata nel cast principale di The Rookie. Nella stagione 8 della serie creata da Alexi Hawley, già ricca di eventi fin dai primi episodi del ciclo 2025–2026, il nodo narrativo legato a Bailey viene affrontato in modo diretto e sorprendentemente lucido.

La nuova stagione si è aperta con un’operazione internazionale e ha continuato a sviluppare importanti cambiamenti per diversi personaggi: Grey ha intrapreso un nuovo percorso professionale, Bradford e Chen hanno consolidato il loro ruolo (e il loro rapporto), mentre Celina, Lopez, Nyla ed Evers hanno portato avanti archi narrativi ben definiti. In questo contesto, però, la serie ha posto un’attenzione particolare sulla relazione tra Nolan e Bailey, facendo emergere una frattura che covava da tempo.

Nolan verbalizza il vero problema di Bailey

Nel quinto episodio della stagione 8, intitolato The Network, John Nolan arriva finalmente a dire ad alta voce ciò che molti spettatori hanno percepito per anni. Dopo il viaggio di nozze a Praga, la coppia si trova davanti a una scelta cruciale: Bailey vuole trasferirsi a Washington DC per lavoro, mentre Nolan rifiuta l’idea di abbandonare la sua vita e la sua carriera a Los Angeles.

Durante il confronto finale, Nolan individua il vero nodo della questione: Bailey ha sempre avuto un’irrefrenabile inclinazione al cambiamento. Nel corso della serie è stata vigile del fuoco, soldatessa, paramedica, istruttrice di capoeira e molto altro. Una versatilità che, sul piano personale, la rende affascinante e dinamica, ma che sul piano narrativo ha finito per renderla instabile e difficile da collocare.

A differenza degli altri personaggi, legati a una crescita professionale chiara e coerente all’interno del Mid-Wilshire PD, Bailey è sempre rimasta ai margini del racconto. Spesso la sua presenza nelle storyline più importanti è sembrata giustificata solo dal suo legame con Nolan, interpretato da Nathan Fillion, piuttosto che da un ruolo organico nel mondo della serie.

La stagione 8 potrebbe ora trasformare questa crisi in un punto di svolta, “radicando” finalmente Bailey e dandole una funzione narrativa più solida. Se così fosse, The Rookie riuscirebbe non solo a spiegare un problema storico della serie, ma anche a correggerlo, dando nuovo equilibrio a uno dei suoi personaggi più discussi.