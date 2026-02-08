HomeCinema News2026

La star di Stranger Things rivela quale personaggio Marvel vorrebbe interpretare dopo anni di fancasting

Caleb McLaughlin
Caleb McLaughlin arriva alla 54ª edizione degli NAACP Image Awards, tenutasi al Pasadena Civic Auditorium il 25 febbraio 2023 a Pasadena, Los Angeles, California, Stati Uniti. — Foto di Image Press Agency via DepositPhotos.com

Dopo anni di ipotesi e fancasting da parte dei fan, Caleb McLaughlin ha finalmente detto la sua: l’attore di Stranger Things ha rivelato che gli piacerebbe interpretare Miles Morales nel Marvel Cinematic Universe. Una dichiarazione che riaccende l’entusiasmo dei fan Marvel, che da tempo lo indicano come uno dei volti ideali per lo Spider-Man di nuova generazione.

McLaughlin, noto per il ruolo di Lucas Sinclair nella serie Netflix Stranger Things, ha parlato del personaggio in un’intervista a Variety, spiegando che interpretare Miles Morales sarebbe per lui “un onore”. L’attore ha sottolineato il profondo rispetto che nutre per il personaggio e per il significato che porta con sé, ben oltre la singola interpretazione.

Miles Morales come simbolo culturale e generazionale

Secondo McLaughlin, Miles rappresenta qualcosa di più grande di chiunque lo interpreti. Essere cresciuto a New York, proprio come il personaggio, e aver visto l’impatto dello Spider-Verse lo ha fatto sentire ancora più vicino a quella storia. Un legame emotivo che, a suo dire, spiega perché il giovane Spider-Man riesca a parlare a un pubblico così ampio e trasversale.

Il fancasting che lo vede protagonista circola almeno dal 2018, anno di uscita di Spider-Man: Into the Spider-Verse. La somiglianza fisica con il personaggio e le origini newyorkesi hanno contribuito a rafforzare l’idea che McLaughlin potesse essere una scelta naturale per un eventuale debutto live-action di Miles nel MCU.

Creato dallo sceneggiatore Brian Michael Bendis e dalla disegnatrice Sara Pichelli, Miles Morales ha esordito nel 2011 in Ultimate Fallout #4, per poi ottenere una sua serie dedicata. Il vero salto nella cultura pop è arrivato però con il successo di Spider-Man: Into the Spider-Verse, vincitore dell’Oscar e punto di svolta per la popolarità del personaggio.

Il futuro di Miles Morales tra cinema e attesa

Il successo del primo film ha dato vita a un vero e proprio universo narrativo, proseguito con Spider-Man: Across the Spider-Verse e con il videogioco Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Un terzo capitolo animato, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, è attualmente in sviluppo, ma la data di uscita continua a slittare: al momento è fissata al 18 giugno 2027, anche se molti fan temono un ulteriore rinvio.

Nel frattempo, le parole di Caleb McLaughlin alimentano il dibattito su un possibile futuro di Miles Morales nel live-action Marvel. Un’ipotesi che, se dovesse concretizzarsi, segnerebbe un passaggio importante per il personaggio e per la rappresentazione all’interno del MCU.

FOTO DI COPERTINA: Caleb McLaughlin arriva alla 54ª edizione degli NAACP Image Awards, tenutasi al Pasadena Civic Auditorium il 25 febbraio 2023 a Pasadena, Los Angeles, California, Stati Uniti. — Foto di Image Press Agency via DepositPhotos.com

