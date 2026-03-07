Perché il volto di Pedro Pascal non sarà sempre nascosto The Mandalorian & Grogu

Il volto di Pedro Pascal non sarà sempre nascosto dietro la sua iconica maschera nel prossimo film di Star Wars, The Mandalorian & Grogu, e a ragione, secondo il regista e protagonista del film.

Ora, tuttavia, i trailer di The Mandalorian & Grogu mostrano il volto di Pedro Pascal numerose volte, un cambiamento radicale rispetto allo scopo del suo personaggio nella terza stagione di The Mandalorian. Il passaggio del franchise al grande schermo ha comportato cambiamenti più radicali, ma mostrare il volto di Din non è una decisione presa alla leggera dal team di The Mandalorian and Grogu. “Come possiamo trovare un modo per farlo senza compromettere tutto ciò che abbiamo sviluppato sul Credo Mandaloriano?”, ha detto il regista Jon Favreau a Empire.

Secondo Pascal, lui e Favreau avevano immaginato solo una ragione narrativa per cui Din avrebbe dovuto togliersi di nuovo il casco dopo essersi immerso (e quasi morto) nelle Acque Viventi su Mandalore. Pascal ha raccontato una conversazione avuta con Favreau sulla trama del film: “Quando siamo arrivati ​​a quella parte, tutto quello che posso dire è che aveva perfettamente senso, ed era quello che speravo fosse il motivo”, ha detto.

Sebbene l’attore sia rimasto a bocca cucita sulla vera ragione narrativa dietro la decisione di Din di rinunciare al casco, ha sostenuto con tutto il cuore la direzione della sceneggiatura. “Se dovessi proporre qualcosa, direi: ‘L’unica cosa che ha senso è…’. Ed è esattamente così. Lui ha riempito quel vuoto. Ho detto subito: ‘Jon, è esattamente quello che speravo di sentire!'”

Essendo la prima storia di Star Wars ad approdare sul grande schermo in sette anni, dopo l’uscita controversa ma finanziariamente redditizia di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Lucasfilm punta molto sul successo di The Mandalorian & Grogu. Ambientato nell’era sempre più turbolenta della Nuova Repubblica, con i Resti dell’Impero in attesa nell’ombra per scatenare il caos nella galassia, Din e Grogu affronteranno alcune delle sfide più difficili come coppia di cacciatori di taglie.

Questo ha significato anche un ruolo più fisico per Pascal in The Mandalorian e Grogu, che condivide l’armatura mandaloriana con gli stuntman Lateef Crowder e Brendan Wayne. Fortunatamente per Pascal, il suo ruolo in Il Gladiatore II lo ha aiutato a prepararsi all’azione. “È un attore piuttosto fisico”, ha detto Favreau a Empire, “quindi ci siamo spinti un po’ più in là rispetto al passato, per quanto riguarda quello che fa, senza casco.”

Rivelare il volto di Din Djarin significa molto per la narrazione di The Mandalorian. Se è ancora una volta disposto ad assumersi questo rischio morale – presumibilmente per la sicurezza di Grogu – allora il pubblico si troverà probabilmente di fronte a un’esperienza emozionante e ricca di azione in The Mandalorian & Grogu.

The Mandalorian & Grogu usciranno esclusivamente nei cinema il 20 maggio 2026.