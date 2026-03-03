Pixar, il punteggio del nuovo debutto al cinema è il più alto in 7 anni

Jumpers – Un salto tra gli animali, il prossimo film Pixar vede protagonista una diciannovenne amante degli animali, Mabel (Tecla Insolia), che viene trasformata in un castoro robotico. Tuttavia, quando un costruttore progetta di distruggere la foresta per costruire un’autostrada, lei collabora con gli animali per impedirlo, in modo che non perdano le loro case.

Con le prime recensioni, Jumpers ha debuttato con un punteggio quasi perfetto del 96% su Rotten Tomatoes. Sebbene il punteggio oscilli, dato che al momento ha 56 recensioni, l’attuale valutazione lo renderebbe uno dei migliori film Pixar dai tempi di Toy Story 4, uscito nel 2019. Il film si eguaglia anche con Monsters & Co. e Ratatouille.

Molti critici affermano che Jumpers rappresenta un importante ritorno cinematografico per lo studio, con elogi che spaziano dall’umorismo selvaggio al classico tono educativo nel presentare un tema, che in questo caso era il cambiamento climatico.

Con una valutazione di 7 stelle su 10, Jumpers rappresenta una “nuova direzione che la Pixar può aspettarsi di intraprendere in futuro”, ma “è un gradito ritorno a un tempo in cui ci si fidava dei bambini per apprendere temi importanti, il tutto mentre si sbellicavano dalle risate”.

Il successo quasi universale di Hoppers è una grande vittoria per la Pixar, viste le difficoltà incontrate dallo studio con i contenuti originali negli ultimi anni. Sebbene lo studio d’animazione sia noto per aver prodotto classici come la serie Toy Story, WALL-E e Ratatouille, ha dovuto affrontare delle difficoltà dal 2020, quando la pandemia ha colpito l’industria cinematografica.

Film come Soul, Luca e Red sono stati distribuiti direttamente in streaming o hanno avuto un’uscita in streaming simultanea, ma sono stati generalmente ben accolti dalla critica e dal pubblico. Tuttavia, le cose hanno preso una piega diversa quando la Pixar ha distribuito il controverso Toy Story. Lo spin-off della storia, Lightyear. Non solo ha ricevuto un’accoglienza contrastante dal pubblico, ma si è rivelato un flop finanziario dopo aver incassato 226,4 milioni di dollari.

Mentre Inside Out 2 è entrato a far parte del club dei miliardari ed Elemental è diventato un ritorno al successo, il film originale più recente dello studio, Elio, si è rivelato un altro fallimento commerciale con soli 154 milioni di dollari. Sebbene le recensioni per il film del 2025 siano state discrete, con un punteggio dell’83%, non ha raggiunto la qualità tipica della Pixar e ha suscitato preoccupazioni generali sul fatto che lo studio abbia perso il suo tocco al di fuori dei franchise.

Ora, sembra che Jumpers potrebbe essere sufficiente a ringiovanire la reputazione della Pixar. Le prime proiezioni al botteghino indicano un potenziale debutto di 40-50 milioni di dollari, un risultato notevole per un film originale. Questo potrebbe anche rappresentare un nuovo inizio per lo studio, che ha un programma promettente per il prossimo anno. Tra questi, Toy Story 5. che uscirà a giugno, insieme al prossimo film originale, Gatto, la cui uscita è prevista per il 2027.

Jumpers – Un salto tra gli animali uscirà nelle sale italiane il 5 marzo 2026.