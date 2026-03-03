HomeCinema News2026

Nicolas Winding Refn alla regia del remake di Maniac Cop

Di Gianmaria Cataldo

Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Aggiornamenti interessanti per un progetto rimasto fermo per oltre un decennio: il remake di Maniac Cop diretto da Nicolas Winding Refn sembra ora pronto a partire con le riprese nel 2026. “Nic lo ha come prossimo progetto, le riprese inizieranno in autunno”, ha dichiarato William Lustig, regista del film originale e ora produttore esecutivo del remake, in un’intervista a Icons of Fright. Lustig ha aggiunto che il film ha già trovato un distributore, che verrà annunciato a breve.

Il remake torna così al formato cinematografico dopo essere stato inizialmente sviluppato come film e poi ripensato come serie HBO. In passato, il progetto aveva John Hyams (Sick, Alone) come regista e uno script firmato dal fumettista Ed Brubaker (The Winter Soldier), con Refn solo in veste di produttore. Ora, invece, sembra che sarà proprio Refn a dirigere la nuova versione, che promette di sposare il suo stile: luci al neon, violenza stilizzata e un protagonista dal fascino quasi mitico.

Il film originale del 1988 raccontava di una serie di omicidi brutali a New York apparentemente compiuti da un poliziotto in uniforme. Le indagini del tenente Frank McCrae porteranno a sospettare di complotti all’interno della polizia, con il giovane agente Jack Forrest sotto i riflettori dopo la morte della moglie.

Sorprende anche il fatto che Refn, che non dirige un lungometraggio da dieci anni, abbia già un altro film pronto: Her Private Hell, con Sophie Thatcher protagonista, che potrebbe debuttare al Festival di Cannes a maggio. La filmografia di Refn, lo ricordiamo, include titoli iconici come Drive, Bronson, la trilogia Pusher e The Neon Demon (2016), quest’ultimo film divisivo per il suo stile onirico e il body-horror visivamente ipnotico. Dopo questo film Refn ha poi realizzato due serie TV: Too Old to Die Young (2019) e Copenhagen Cowboy (2023).

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
