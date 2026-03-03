Game of Thrones: un film in lavorazione alla Warner Bros

Alla Warner Bros è in lavorazione un film su Game of Thrones, con Beau Willimon, showrunner di House of Cards e sceneggiatore di Andor. Secondo Page Six Hollywood, che ha diffuso la notizia del progetto, quest’ultimo ha già presentato una bozza.

Tuttavia, la testata ha osservato che non è chiaro se il film su Game of Thrones verrà effettivamente realizzato, data la notizia che Warner Bros. è in procinto di essere venduta a Paramount Skydance. Se la fusione venisse approvata, la nuova dirigenza potrebbe abbandonare i film in fase di sviluppo. Allo stesso tempo, Game of Thrones è uno dei fiori all’occhiello dell’azienda, e il CEO di Paramount, David Ellison, si è impegnato a distribuire 30 film nelle sale cinematografiche una volta che i due colossi dei media diventeranno un’unica entità.

Sebbene i dettagli della trama non siano stati confermati, si dice che la storia riguardi Aegon I, il fondatore della dinastia Targaryen che conquistò tutto Westeros qualche secolo prima della serie televisiva originale Game of Thrones. La famiglia – che alla fine diede alla luce la bionda e glaciale Daenerys Targaryen, interpretata da Emilia Clarke – è stata la base per le due serie spin-off della HBO, House of the Dragon e A Knight of the Seven Kingdoms.