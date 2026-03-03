Sullivan’s Crossing – Stagione 4: cast, trama e tutto quello che sappiamo

Con la terza stagione della serie che si è rivelata popolare quanto le prime due, la quarta stagione di Sullivan’s Crossing è stata ufficialmente approvata, ed ecco cosa sappiamo finora. La serie è stata spesso paragonata alla serie Netflix Virgin River, e a ragione. Entrambe le serie sono basate su diverse serie di romanzi di Robyn Carr, ambientate in piccole città, e hanno come protagoniste donne che lavorano nel campo medico che si trasferiscono in quelle piccole città per elaborare i traumi del loro passato e, lungo il percorso, trovare l’amore.

Dopo che la seconda stagione di Sullivan’s Crossing si è conclusa con l’incendio della tavola calda di Rob (Reid Price) e la perdita del bambino da parte di Maggie (Morgan Kohan), la terza stagione di Sullivan’s Crossing si è concentrata principalmente sulla ricostruzione della vita di Rob e sul superamento del dolore da parte di Maggie per avvicinarsi a Cal (Chad Michael Murray), ma non senza tensioni. Per quanto riguarda Cal, ha finalmente fatto pace con il suo passato e con suo padre. In altre parti della città, sono nate nuove storie d’amore con Sully (Scott Patterson) che ha iniziato una relazione con Helen (Kate Vernon) e Lola (Amalia Williamson) che ha trovato un potenziale partner in Jacob Cranebear (Joel Oulette). Tuttavia, la terza stagione si è conclusa con diverse nuove complicazioni e un finale scioccante.

La quarta stagione di Sullivan’s Crossing è stata confermata

La quarta stagione dipendeva dall’andamento della terza

Con grande sollievo dei fan, la quarta stagione di Sullivan’s Crossing è stata ufficialmente confermata a giugno. Sullivan’s Crossing è una coproduzione tra la canadese CTV e la statunitense CW, il che rende sempre un po’ più complicato il processo di rinnovo della serie. Dopo la seconda stagione di Sullivan’s Crossing, ad esempio, CTV ha rinnovato la serie per il pubblico canadese nel giugno 2024, mentre CW non l’ha rinnovata per il pubblico americano fino al dicembre dello stesso anno.

La terza stagione di Sullivan’s Crossing è andata in onda in Canada nell’aprile 2025 e negli Stati Uniti nel maggio 2025.

Gran parte delle speranze di rinnovo si riducevano ai costi e agli ascolti. Chiaramente, alla CW e alla CTV è piaciuto ciò che hanno visto con gli ascolti della terza stagione di Sullivan’s Crossing, visto che la CW l’ha rinnovata molto più rapidamente questa volta, invece di far aspettare il pubblico per la notizia. Sebbene sembri che la terza stagione possa essere leggermente inferiore agli ascolti della seconda stagione di Sullivan’s Crossing (tramite TV Series Finale), è stato comunque sufficiente per ottenere il via libera alla quarta stagione. È stato anche annunciato che a luglio Netflix inizierà a trasmettere in streaming Sullivan’s Crossing insieme all’altro adattamento dei libri di Robyn Carr, Virgin River.

Cast della quarta stagione di Sullivan’s Crossing

Non sono previsti grandi cambiamenti nel cast

Sebbene Sullivan’s Crossing sia una serie drammatica che non esita a ricorrere a qualche colpo di scena per tenere gli spettatori con il fiato sospeso, il cast è rimasto pressoché invariato nelle prime tre stagioni. È probabile che il cast principale, che include Morgan Kohan, volto noto di Hallmark Channel, nel ruolo della protagonista Maggie Sullivan, rimanga invariato. Ricorrenti in tutta la serie sono anche Lindura (Believe In Christmas) nel ruolo di Sydney Shandon, Reid Price nel ruolo di Rob Shandon, Dakota Taylor nel ruolo di Rafe Vadas e Amalia Williamson (Northern Rescue) nel ruolo di Lola Gunderson, che hanno tutti visto i loro ruoli ampliarsi, specialmente in questa stagione. Probabilmente torneranno anche nella quarta stagione di Sullivan’s Crossing, a meno di grandi cambiamenti nella serie.

Diversi nuovi arrivati si sono uniti al cast della terza stagione di Sullivan’s Crossing, e sembra che almeno alcuni di loro potrebbero rimanere. La nuova fidanzata di Rob, Jane (Cindy Sampson), sembra destinata a restare a lungo, così come Helen. Quasi certamente vedremo anche più spesso il capo Cooper alla caserma dei pompieri. È possibile che rivedremo anche Jacob Cranebear, e il finale della terza stagione ha introdotto un nuovo personaggio, Liam, che sicuramente rimarrà nella prossima stagione, considerando la bomba che ha lanciato alla fine del finale.

Cosa è successo nel finale della terza stagione di Sullivan’s Crossing

Si è concluso con un colpo di scena scioccante

Il finale della terza stagione di Sullivan’s Crossing ha visto quasi tutte le relazioni a un bivio. Rob e Jane erano gli unici due che navigavano in acque tranquille, avendo deciso di passare al livello successivo e di impegnarsi pienamente nella loro relazione. Anche Sully e Helen hanno concluso con una nota felice, con Helen che ha sorpreso Sully presentandosi alla sua porta e chiedendogli di andare in Irlanda con lei, ricordandogli che deve vivere la sua vita e non rimanere bloccato nel passato. Segno di maturità, Sully ha accettato e andrà con lei, lasciandosi alle spalle Crossing per la prima volta dopo decenni. Anche Edna e Frank erano più felici che mai a Sullivan’s Crossing, ora che l’intervento chirurgico per rimuovere il tumore al cervello di Edna era andato a buon fine.

Altre relazioni, tuttavia, non sono andate altrettanto bene. Rafe e Sydney sembrano destinati a separarsi nella quarta stagione di Sullivan’s Crossing; anche se Sydney ha detto a Rafe che non vuole sposarsi, Rafe ha capito che il matrimonio è qualcosa che desidera davvero. Un altro ostacolo ha intralciato la relazione nascente tra Lola e Jacob. Il consulente di Jacob lo ha chiamato per informarlo che dovrà tornare in Alberta per finire gli studi. Anche se lui si è offerto di rimandare gli studi di due anni fino al termine della scuola di Lola, lei, saggiamente, gli ha detto che non era una buona idea. Jacob alla fine ha capito che lei aveva ragione, anche se la porta è provvisoriamente aperta per loro, dato che i due hanno chiuso in buoni rapporti e hanno deciso di rimanere in contatto.

Infine, Maggie e Cal erano finalmente in una buona posizione, ma poi è arrivata una bomba. Dopo aver visto quanto fosse felice dopo aver eseguito l’intervento su Edna, Cal ha improvvisamente iniziato a preoccuparsi di stare frenando la carriera di Maggie. Sembrava che stessero per lasciarsi, finché Maggie non ha capito che non era il lavoro di neurochirurgo a renderla felice, ma aiutare le persone. Ha proposto la sua soluzione a Cal: sarebbe rimasta a Timberlake e avrebbe aperto un proprio studio medico generico. In quel momento, però, è apparso uno strano uomo, e abbiamo scoperto che era il marito di Maggie. Lui sembrava a disagio, Cal ha chiesto spiegazioni a Maggie e lei sembrava un cervo abbagliato dai fari di un’auto mentre la stagione volgeva al termine.

Sullivan’s Crossing – Stagione 4: La trama

Il marito a sorpresa di Maggie, Liam, sarà il grande protagonista

È quel cliffhanger scioccante che ovviamente sarà la trama principale della quarta stagione di Sullivan’s Crossing. Cal era scioccato quanto noi spettatori. Nessuno sapeva che Maggie avesse un marito, nemmeno suo padre, a quanto pare. Sicuramente, se qualcun altro lo avesse saputo, ne avrebbe parlato prima. È particolarmente strano considerando il fatto che Maggie è stata fidanzata con Andrew per le prime due stagioni e ora è innamorata e convive con Cal nella terza stagione di Sullivan’s Crossing.

Nessuno sapeva che Maggie avesse un marito, nemmeno suo padre, a quanto pare. Sicuramente, se qualcun altro lo avesse saputo, ne avrebbe parlato prima.

Sembra che questo uomo, Liam, fosse qualcuno con cui Maggie era stata sposata per un breve periodo e forse lei non sapeva nemmeno che tecnicamente fossero ancora sposati. All’inizio di questa stagione aveva detto che era solo un’avventura estiva, quindi forse si trattava di una notte folle a Las Vegas di cui non si ricorda. Sembra proprio che sia qualcosa di cui avrebbe dovuto parlare con Cal prima, però. L’improvvisa apparizione di Liam causerà sicuramente dei problemi. Allo stesso modo, ci sono le domande già menzionate sulle altre relazioni.

Sembra anche che la quarta stagione di Sullivan’s Crossing potrebbe vedere un piccolo salto temporale. Anche se questo non è stato confermato, è difficile immaginare la serie senza Sully, interpretato da Scott Patterson. Quindi, a meno che la prossima stagione non divida le trame tra Timberlake e Ireland, sembra molto probabile che la quarta stagione riprenderà dopo il suo ritorno dal viaggio. Come ha dimostrato il finale della terza stagione, non è mai saggio rilassarsi con questa serie perché c’è sempre un colpo di scena in agguato.