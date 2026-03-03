HomeSerie TvNews

The Diplomat: Keri Russell rende omaggio alle vere figure diplomatiche dietro la serie Netflix

Di Redazione

-

Matthew Rhys e Keri Russell
Matthew Rhys and girlfriend Keri Russell arrive at the 83rd Annual Golden Globe Awards held at The Beverly Hilton Hotel on January 11, 2026 in Beverly Hills, Los Angeles, California, United States. — Photo by Image Press Agency

Keri Russell ha voluto rendere omaggio alle persone reali che hanno ispirato The Diplomat. Durante la 32ª edizione degli Actor Awards, l’attrice protagonista del thriller politico Netflix ha parlato delle radici concrete della serie e del rispetto maturato nei confronti dei diplomatici che operano dietro le quinte della politica internazionale.

La quarta stagione di The Diplomat è attualmente in fase di riprese, con Russell ancora nel ruolo dell’ambasciatrice statunitense Kate Wyler. Pur raccontando una storia fittizia ricca di complotti e tensioni geopolitiche, la serie trae ispirazione da ruoli e istituzioni reali, offrendo uno sguardo drammatizzato ma riconoscibile sul funzionamento della diplomazia contemporanea.

Intervistata nella press room degli Actor Awards, Russell ha spiegato quale sia stata la lezione più importante appresa interpretando Kate. Alla domanda su cosa avesse imparato di più su sé stessa durante le riprese, l’attrice ha risposto:

«Ho imparato, più di tutto, quanto duramente lavorino davvero queste persone. Abbiamo questo incredibile esercito di diplomatici, e tutte le persone che facevano parte dell’USAID e che ora non ci sono più, che sono state licenziate; la maggior parte di queste persone nel nostro Paese. Ho imparato quanto lavorano duramente. Questa istituzione invisibile che sosteneva il nostro Paese e che ora in gran parte non c’è più… ho capito quanto siano e siano state importanti.»

Il rispetto per i diplomatici reali e il ruolo della scrittura di Debora Cahn

Keri Russell
FOTO DI COPERTINA Keri Russell arriva al Netflix FYSEE LA. Foto di Image Press Agency via DepositPhotos.com

Russell ha poi sottolineato come la serie riesca a onorare queste figure reali pur mantenendo un tono accessibile e coinvolgente. Parlando della creatrice Debora Cahn, ha dichiarato:

«Debora Cahn, che la scrive, trova un modo per celebrare quelle persone ma anche per renderla divertente, guardabile e fruibile. È stato uno dei miei lavori preferiti in assoluto.»

Sebbene i personaggi di The Diplomat rappresentino versioni romanzate di ruoli politici reali, la serie offre comunque uno sguardo dietro le quinte sul lavoro spesso invisibile che mantiene in equilibrio le relazioni internazionali. Accanto ai colpi di scena e ai tradimenti, resta centrale l’idea di un sistema complesso sostenuto da professionisti che raramente finiscono sotto i riflettori.

Questo equilibrio tra drammatizzazione e rispetto istituzionale è stato uno dei motivi del successo critico della serie. Oltre ai twist narrativi, la capacità di rappresentare dinamiche politiche credibili ha contribuito a consolidare la reputazione dello show nel panorama delle produzioni Netflix.

La quarta stagione si preannuncia particolarmente intensa, soprattutto dopo il cliffhanger della terza, che ha visto Hal (Rufus Sewell) tradire Kate collaborando con la Presidente Grace Penn (Allison Janney). Con la fiducia incrinata e gli equilibri politici ridefiniti, la nuova stagione metterà alla prova la protagonista in uno scenario ancora più instabile. In questo contesto, il rispetto espresso da Russell verso le figure diplomatiche reali aggiunge un ulteriore livello di profondità alla serie, rafforzando il legame tra finzione e realtà.

