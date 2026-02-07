Il regista di Predator: Badlands Dan Trachtenberg firma un importante accordo con Paramount

Il regista che ha rilanciato l’universo di Predator compie un nuovo, decisivo passo nella sua carriera. Dan Trachtenberg, autore di Predator: Badlands, ha siglato un accordo first-look triennale con Paramount Pictures.

In base all’intesa, Trachtenberg svilupperà, produrrà e dirigerà nuovi progetti per lo studio, lavorando a stretto contatto con il collaboratore di lunga data Ben Rosenblatt. Un ritorno significativo, considerando che proprio Paramount aveva distribuito nel 2016 10 Cloverfield Lane, il film che ha lanciato definitivamente il regista sulla scena internazionale.

Un “sogno che si realizza” per Trachtenberg

In una dichiarazione ufficiale, Trachtenberg ha definito l’accordo “un sogno che si realizza”, ricordando il legame emotivo con lo studio:

“Da bambino ricordo il logo Paramount come la promessa di un’avventura epica. Oggi poter contribuire a quella eredità, portando storie grandi ed emozionanti sul grande schermo, è qualcosa di incredibile.”

Il regista ha aggiunto di non vedere l’ora di collaborare con i vertici creativi dello studio – Dana Goldberg, Josh Greenstein e Don Granger – per una visione condivisa: riportare Paramount al centro del cinema spettacolare e d’autore.

Parole di grande stima anche da parte dei co-chairman di Paramount Motion Picture Group, che hanno definito Trachtenberg “un autore audace, ambizioso e dotato di una rara sensibilità per tensione, scala e racconto”, sottolineando come il suo cinema riesca a connettersi con un pubblico globale.

Il successo di Predator: Badlands e il rilancio del franchise

L’accordo arriva dopo l’enorme successo di Predator: Badlands, uscito nelle sale nel novembre 2025. Il film ha incassato 184,5 milioni di dollari nel mondo, diventando il maggiore successo al box office nella storia del franchise, superando persino Alien vs. Predator (2004).

Un risultato che conferma il ruolo centrale di Trachtenberg nel rinnovamento della saga, iniziato con Prey, accolto come una vera boccata d’aria fresca dai fan e dalla critica, e valso al regista due nomination agli Emmy per regia e sceneggiatura. Più recente è anche l’esperimento animato Predator: Killer of Killers, distribuito su Hulu.

Predator: Badlands sarà disponibile in streaming dal 12 febbraio 2026, mentre l’accordo con Paramount apre ora una nuova fase della carriera di Trachtenberg, sempre più centrale nel cinema di genere contemporaneo.