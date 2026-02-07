HomeCinema News2026

Avengers: Secret Wars, Chris Hemsworth svela il team-up ideale di Thor

Di Redazione

-

Chris Hemsworth
Chris Hemsworth al photocall al Festival di Cannes - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

I Marvel Studios si preparano a entrare nella fase più decisiva del Marvel Cinematic Universe, con Avengers: Secret Wars pronto a dare il via alle riprese quest’estate e a chiudere definitivamente la Multiverse Saga. E proprio in queste ore arriva una dichiarazione destinata ad accendere l’hype dei fan.

In una nuova intervista rilasciata a CinemaBlend, Chris Hemsworth ha parlato del futuro di Thor e ha indicato senza esitazioni chi vorrebbe al suo fianco nel prossimo grande crossover Marvel.

Thor e Storm: il crossover che Hemsworth vuole davvero

 

Durante una chiacchierata informale con Halle Berry, Hemsworth ha scherzato sull’assenza di Storm da Avengers: Doomsday, in arrivo a dicembre 2026. Alla domanda se Thor fosse “sollevato” dal non dover condividere la scena con un’eroina dai poteri climatici simili ai suoi, l’attore australiano ha risposto senza mezzi termini:

«No, ero deluso. Penso che Thor direbbe: “Siamo uguali, abbiamo qualcosa in comune: il controllo dei fenomeni atmosferici”».

Hemsworth ha poi aggiunto, tra il serio e il faceto, che farà di tutto per “assicurarsi che Halle Berry sia nel prossimo film”, lasciando intendere un possibile ingresso di Storm nel cast di Avengers: Secret Wars.

Halle Berry e Storm: ritorno possibile nel MCU?

Halle Berry
Festival di Cannes 2025 – Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

In una recente intervista a ScreenRant, Halle Berry non ha escluso un futuro ritorno della sua Storm nel MCU, pur confermando di non essere coinvolta in Avengers: Doomsday. Considerando che gran parte del cast di Secret Wars non è ancora stato annunciato, l’ipotesi di una sua presenza nel capitolo finale della saga resta più che plausibile.

Va inoltre ricordato che Avengers: Doomsday sarà sottoposto a riprese aggiuntive in primavera, prima che i Marvel Studios si concentrino totalmente su Secret Wars durante l’estate. Uno scenario che lascia ampio spazio a apparizioni a sorpresa e ritorni clamorosi, soprattutto in un film che promette di essere il punto di convergenza di più universi narrativi.

Date di uscita e prossimi film Marvel

  • Avengers: Doomsday – al cinema il 18 dicembre 2026

  • Avengers: Secret Wars – uscita fissata al 17 dicembre 2027

  • Prossimo film MCU: Spider-Man: Brand New Day, con Tom Holland, dal 31 luglio

Se Thor e Storm finiranno davvero per condividere il campo di battaglia in Secret Wars, lo scopriremo nei prossimi mesi. Ma una cosa è certa: Chris Hemsworth ha già scelto il suo team-up perfetto.

