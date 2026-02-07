Bambi in live action, il remake Disney subisce una battuta d’arresto: aggiornamenti dalla sceneggiatrice

Uno dei remake live-action più discussi di The Walt Disney Company sembra essersi fermato — almeno per ora. Il progetto dedicato a Bambi, annunciato nel 2020, non starebbe più procedendo attivamente, secondo quanto rivelato da una delle autrici coinvolte.

Un progetto annunciato nel 2020 e poi sparito dai radar

Nel gennaio 2020 Disney aveva confermato lo sviluppo di un remake live-action di Bambi, sulla scia di Il Re Leone e Il Libro della Giungla, con un approccio basato su CGI fotorealistica. Alla regia era stata indicata Sarah Polley, mentre la sceneggiatura era affidata a Geneva Robertson-Dworet e Lindsey Beer.

Da allora, però, nessun aggiornamento ufficiale. E ora arriva una conferma indiretta dello stallo.

La sceneggiatrice: «Nessuna notizia su Bambi da almeno cinque anni»

Intervistata da The Direct mentre promuove Fallout, di cui è co-creatrice, Robertson-Dworet ha ammesso senza mezzi termini:

«Non ho ricevuto un solo aggiornamento sul film di Bambi da almeno cinque anni».

La sceneggiatrice ha spiegato che Fallout è stato un impegno totalizzante e che, di fatto, ha abbandonato il progetto da tempo, aggiungendo che nemmeno Disney si è più fatta sentire. Nel frattempo, anche Sarah Polley e Lindsey Beer avrebbero lasciato il progetto.

Con Fallout già rinnovata per la terza stagione, Robertson-Dworet ha chiarito che, anche in caso di riattivazione del film, non tornerebbe a lavorarci:

«Non sono la persona giusta in questo momento. Faccio il tifo per un film su Bambi, ma la mia attenzione è completamente assorbita da altro».

Il contesto: tra flop e successi Disney

Lo stop a Bambi arriva in un momento delicato per i remake Disney. Negli ultimi anni lo studio ha alternato grandi successi e clamorosi insuccessi:

il live-action di Snow White è stato un pesante flop

Dumbo (2019), basato sul film del 1941, non ha convinto

al contrario, Lilo & Stitch live-action ha superato 1 miliardo di dollari nel 2025

Dopo Snow White, Disney aveva persino messo in pausa il remake di Tangled, salvo poi riattivarlo dopo i buoni risultati al botteghino di altri titoli. In arrivo quest’estate c’è inoltre il live-action di Moana, nonostante l’originale sia relativamente recente.

Alla luce di questi trend, l’idea è che Disney stia privilegiando i remake dei film più moderni, lasciando da parte i classici più antichi come Bambi.

Un paradosso: Bambi rivive… ma in versione horror

Curiosamente, mentre il remake Disney è fermo, Bambi è tornato al cinema in tutt’altra forma: Bambi: The Reckoning ha debuttato nel 2025 ottenendo persino un 63% “fresh” su Rotten Tomatoes. Un’ironia che non è sfuggita ai fan.

Per ora, dunque, il futuro del Bambi live-action resta incerto. Disney potrebbe sempre tornare sul progetto, ma servirebbe un team creativo completamente nuovo.

Il classico animato Bambi è attualmente disponibile in streaming su Disney+.