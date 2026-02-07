Yoshi divora il suo primo nemico nel nuovo trailer di Super Mario Galaxy – Il film

HomeCinema News2026

Super Mario Galaxy – Il film

Il Super Mario Galaxy – Il film torna a mostrarsi con un nuovo teaser trailer, che anticipa la prossima avventura cinematografica dell’universo Nintendo. Il film è il sequel diretto di Super Mario Bros. – Il film, il kolossal animato firmato Illumination che nel 2023 ha conquistato il box office mondiale.

Nel cast vocale tornano Chris Pratt (Mario), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Anya Taylor-Joy (Principessa Peach) e Keegan-Michael Key (Toad). Tra le novità spiccano Brie Larson, che presta la voce a Rosalina, e Benny Safdie nei panni di Bowser Jr.

Cosa mostra il nuovo trailer di Super Mario Galaxy – Il film

Il teaser, della durata di circa 30 secondi, anticipa una storia decisamente più ambiziosa: Mario, Luigi, Peach e Yoshi partono per un viaggio nello spazio dopo che Bowser Jr. ruba il castello di Peach, rimpicciolendolo. L’avventura li porta a stringere un’alleanza con Rosalina e i Luma, mentre inseguono il nuovo antagonista attraverso la galassia.

A colpire particolarmente è una scena che farà felici i fan storici: Yoshi usa finalmente uno dei suoi poteri più iconici, afferrando un nemico con la lingua, inghiottendolo e trasformandolo in un uovo, esattamente come nei videogiochi Super Mario Galaxy. Un dettaglio che conferma la volontà del film di attingere in modo sempre più diretto alla mitologia videoludica.

Questo nuovo sguardo al film sottolinea quanto il sequel voglia espandere l’universo già visto nel 2023. La saga di Super Mario ha ancora moltissimi personaggi, mondi e abilità da esplorare, e Super Mario Galaxy – Il film sembra pronto a farlo su scala ancora più spettacolare.

Le aspettative sono altissime: il primo film ha ottenuto un 95% Verified Hot sul Popcornmeter di Rotten Tomatoes e ha incassato 1,361 miliardi di dollari a fronte di un budget stimato di 100 milioni, diventando l’adattamento videoludico di maggior successo di sempre.

In uscita il 1° aprile, Super Mario Galaxy – Il film non è solo un sequel, ma un vero banco di prova per il futuro del franchise cinematografico Nintendo. E questo primo teaser lascia intendere che la chiave del successo potrebbe essere ancora una volta la stessa: portare sul grande schermo, senza compromessi, la magia dei videogiochi originali.

