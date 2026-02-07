Sweetpea – Stagione 2: cast, trama e tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione

Dopo il forte impatto della prima stagione, Sweetpea è pronta a tornare con una stagione 2 già ufficialmente confermata. La dark comedy britannica, basata sulla saga letteraria di CJ Skuse, ha conquistato pubblico e critica tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, trasformandosi rapidamente da “miniserie evento” a progetto seriale con un futuro ben delineato.
Al centro resta Rhiannon Lewis, interpretata da Ella Purnell, una protagonista che ha ribaltato i codici del revenge drama femminile con una miscela disturbante di violenza, ironia nera e disagio emotivo. E la sua “coming-of-rage story” è tutt’altro che finita.
Sweetpea – Stagione 2 è ufficiale: il rinnovo
La conferma della seconda stagione è arrivata a pochissime settimane dal debutto della prima, andata in onda su Sky Atlantic nel Regno Unito e su Starz in Nord America. Il successo multipiattaforma e il passaparola hanno convinto Sky Studios e Starz a rinnovare rapidamente la serie.
Nel primo teaser ufficiale, la produzione anticipa il tono della nuova stagione con una frase chiave:
“Rhiannon Lewis tornerà con una vendetta, mentre il suo segreto da serial killer continuerà a sfuggirle di mano, rendendola ancora più pericolosa.”
Ella Purnell, che è anche produttrice esecutiva, ha definito Sweetpea “uno dei progetti più importanti della sua carriera”, sottolineando quanto il pubblico abbia reagito con forza alla complessità del personaggio.
Il cast di Sweetpea 2: chi torna
Il ritorno di Ella Purnell nei panni di Rhiannon è ovviamente confermato. Il resto del cast non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma diversi personaggi chiave della prima stagione sono candidati a rientrare:
-
Julia Blenkinsopp (Nicôle Lecky), la cui fuga all’estero lascia una storyline apertissima
-
Seren, la sorella di Rhiannon, interpretata da Alexandra Dowling
-
Detective Diana St. John (Ingrid Oliver), ancora coinvolta nel caso
-
Marina (Leah Harvey), l’unica ad aver davvero intuito la verità
-
Craig (Jon Pointing), la cui brutalità e il ricatto potrebbero avere conseguenze pesanti
Alcuni personaggi della prima stagione, invece, non torneranno per ovvie ragioni narrative, visto l’alto numero di morti.
La trama di Sweetpea – Stagione 2: cosa succede ora a Rhiannon
La stagione 1 si è chiusa con un punto di non ritorno. L’episodio finale, ironicamente intitolato Life 2.0, sembrava promettere una rinascita per Rhiannon, ma si è rivelato l’esatto contrario.
L’omicidio di AJ, l’unica vittima realmente innocente della serie, segna una frattura decisiva:
per la prima volta, Rhiannon uccide senza riuscire a giustificarsi.
Questo cambia completamente il motore narrativo della serie. In Sweetpea 2:
-
Rhiannon non uccide più per “riparare” il mondo
-
uccide per proteggere se stessa
-
la spirale di violenza diventa sistemica
Il ricatto di Craig, la scomparsa di Julia e l’ombra costante di Marina rendono il suo equilibrio sempre più fragile. La seconda stagione promette quindi una protagonista più lucida, più cinica e più pericolosa, costretta a confrontarsi con il peso psicologico delle proprie azioni.
Quando esce Sweetpea – Stagione 2
Al momento non esiste una data di uscita ufficiale, ma il rinnovo rapido fa pensare a una produzione non troppo lontana. L’unica possibile incognita riguarda l’agenda di Ella Purnell, sempre più richiesta dopo Fallout e Yellowjackets.
In ogni caso, l’entusiasmo intorno alla serie non sembra destinato a calare: Sweetpea ha tutte le carte in regola per evolversi da sorpresa di culto a long-runner del thriller dark britannico.