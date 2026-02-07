Sweetpea – Stagione 2: cast, trama e tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione

Dopo il forte impatto della prima stagione, Sweetpea è pronta a tornare con una stagione 2 già ufficialmente confermata. La dark comedy britannica, basata sulla saga letteraria di CJ Skuse, ha conquistato pubblico e critica tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, trasformandosi rapidamente da “miniserie evento” a progetto seriale con un futuro ben delineato.

Al centro resta Rhiannon Lewis, interpretata da Ella Purnell, una protagonista che ha ribaltato i codici del revenge drama femminile con una miscela disturbante di violenza, ironia nera e disagio emotivo. E la sua “coming-of-rage story” è tutt’altro che finita.

Sweetpea – Stagione 2 è ufficiale: il rinnovo

La conferma della seconda stagione è arrivata a pochissime settimane dal debutto della prima, andata in onda su Sky Atlantic nel Regno Unito e su Starz in Nord America. Il successo multipiattaforma e il passaparola hanno convinto Sky Studios e Starz a rinnovare rapidamente la serie.

Nel primo teaser ufficiale, la produzione anticipa il tono della nuova stagione con una frase chiave:

“Rhiannon Lewis tornerà con una vendetta, mentre il suo segreto da serial killer continuerà a sfuggirle di mano, rendendola ancora più pericolosa.”

Ella Purnell, che è anche produttrice esecutiva, ha definito Sweetpea “uno dei progetti più importanti della sua carriera”, sottolineando quanto il pubblico abbia reagito con forza alla complessità del personaggio.

Il cast di Sweetpea 2: chi torna

Il ritorno di Ella Purnell nei panni di Rhiannon è ovviamente confermato. Il resto del cast non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma diversi personaggi chiave della prima stagione sono candidati a rientrare:

Julia Blenkinsopp (Nicôle Lecky), la cui fuga all’estero lascia una storyline apertissima

Seren , la sorella di Rhiannon, interpretata da Alexandra Dowling

Detective Diana St. John (Ingrid Oliver), ancora coinvolta nel caso

Marina (Leah Harvey), l’unica ad aver davvero intuito la verità

Craig (Jon Pointing), la cui brutalità e il ricatto potrebbero avere conseguenze pesanti

Alcuni personaggi della prima stagione, invece, non torneranno per ovvie ragioni narrative, visto l’alto numero di morti.

La trama di Sweetpea – Stagione 2: cosa succede ora a Rhiannon

La stagione 1 si è chiusa con un punto di non ritorno. L’episodio finale, ironicamente intitolato Life 2.0, sembrava promettere una rinascita per Rhiannon, ma si è rivelato l’esatto contrario.

L’omicidio di AJ, l’unica vittima realmente innocente della serie, segna una frattura decisiva:

per la prima volta, Rhiannon uccide senza riuscire a giustificarsi.

Questo cambia completamente il motore narrativo della serie. In Sweetpea 2:

Rhiannon non uccide più per “riparare” il mondo

uccide per proteggere se stessa

la spirale di violenza diventa sistemica

Il ricatto di Craig, la scomparsa di Julia e l’ombra costante di Marina rendono il suo equilibrio sempre più fragile. La seconda stagione promette quindi una protagonista più lucida, più cinica e più pericolosa, costretta a confrontarsi con il peso psicologico delle proprie azioni.

Quando esce Sweetpea – Stagione 2

Al momento non esiste una data di uscita ufficiale, ma il rinnovo rapido fa pensare a una produzione non troppo lontana. L’unica possibile incognita riguarda l’agenda di Ella Purnell, sempre più richiesta dopo Fallout e Yellowjackets.

In ogni caso, l’entusiasmo intorno alla serie non sembra destinato a calare: Sweetpea ha tutte le carte in regola per evolversi da sorpresa di culto a long-runner del thriller dark britannico.