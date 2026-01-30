HomeCinema News2026

The Beatles: svelate le prime immagini del film evento in quattro parti di Sam Mendes

Di Gianmaria Cataldo

-

The Beatles Anthology - Cortesia Disney+

The Beatles – A Four-Film Cinematic Event è pronto a scatenarsi con una serie di immagini in anteprima. Le immagini rivelano i membri dell’iconica rock band britannica come sono ritratti nell’ambiziosa biografia in quattro parti dei Beatles di prossima uscita.

Tramite Instagram, il Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA) ha condiviso delle cartoline (si possono vedere qui) che rivelano un primo sguardo al cast. Secondo la didascalia del post: “Ci sono state date delle cartoline esclusive che promuovono i nuovi film sui Beatles! […] Le abbiamo nascoste in giro per il LIPA e vogliamo che gli studenti le trovino”.

Mentre il post originale mostrava solo l’immagine di Paul Mescal nei panni di Paul McCartney, gli studenti del LIPA hanno rapidamente trovato e condiviso le immagini delle altre tre cartoline (si possono vedere qui), che mostrano Harris Dickinson nei panni di John Lennon, Joseph Quinn nei panni di George Harrison e Barry Keoghan nei panni di Ringo Starr.

Queste immagini mostrano le trasformazioni a volte estreme del cast. Mentre Joseph Quinn non è nuovo a acconciature elaborate d’epoca grazie al suo ruolo di Eddie Munson, metallaro nella quarta stagione di Stranger Things, lo stesso non si può dire per tutti i suoi colleghi. Anche Barry Keoghan è in qualche modo riconoscibile, dato che il taglio di capelli alla Ringo che sfoggia non è del tutto dissimile da quello che aveva nel film Eternals del Marvel Cinematic Universe del 2021.

Tuttavia, la star di Babygirl Harris Dickinson appare completamente diverso nei panni di John Lennon, la cui caratteristica chioma è molto diversa dai capelli corti che l’attore emergente ha sfoggiato nella maggior parte dei suoi progetti precedenti. Mentre Dickinson potrebbe sembrare il più diverso dal suo tipico personaggio sullo schermo, la trasformazione di Paul Mescal lo rende il più simile al suo personaggio. Nell’immagine di anteprima, Mescal incarna più o meno completamente Paul McCartney, il che evidenzia quanto sia in grado di evocare un personaggio completamente diverso dai suoi ruoli precedenti.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
