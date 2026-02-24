Scream 7: c’è chi canta e chi urla

In attesa dell’uscita nelle sale il 25 febbraio 2026, Scream 7, distribuito da Eagle Pictures Italia e Paramount Pictures Italia, ha conquistato Roma con un evento immersivo ad alto tasso di suspense.

Per una notte, l’Acquario Romano si è trasformato in un set a cielo aperto, diventando teatro di un’esperienza che ha trascinato ospiti e creator nel cuore pulsante dell’universo di Scream. L’iniziativa è stata ideata e realizzata da QMI, agenzia di entertainment marketing, che ha reinterpretato uno dei luoghi più iconici della Capitale in chiave thriller contemporaneo.

Protagonista assoluto della serata, il maestoso video mapping architetturale sulla facciata dell’Acquario Romano: la leggendaria maschera di Ghostface ha preso vita attraverso spettacolari proiezioni e animazioni 3D, avvolgendo la piazza in un racconto visivo immersivo e ad alto impatto emotivo. Un dialogo tra architettura monumentale e immaginario horror che ha trasformato lo spazio urbano in un’esperienza cinematografica condivisa.

All’interno, l’atmosfera si è fatta ancora più intensa: luci, visual e suggestioni sonore ispirate alla colonna sonora del film hanno accompagnato un cocktail party tematico in cui ogni dettaglio – dal food & beverage all’allestimento – richiamava l’estetica iconica del franchise. Immancabile il photocall brandizzato, che ha amplificato la serata sui social attraverso contenuti live e condivisioni in tempo reale.

A sorprendere gli ospiti, la presenza di cosplayer di Ghostface che, muovendosi tra il pubblico, hanno reso l’esperienza ancora più coinvolgente e imprevedibile, in perfetto stile Scream.

Scream 7 è il settimo attesissimo capitolo dell’iconico franchise slasher, diretto da Kevin Williamson, che firma anche la sceneggiatura insieme a Guy Busick. Basato sui personaggi creati da Williamson e su una storia di James Vanderbilt e Guy Busick, il film segna un potente ritorno alle radici della saga, riportando al centro tensione, meta-narrazione e colpi di scena.

Nel cast: Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Anna Camp, Joel McHale, Mckenna Grace, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Asa Germann, Celeste O’Connor, Sam Rechner, Ethan Embry, Tim Simons e Mark Consuelos.

Prodotto da Paramount Pictures e Spyglass Media Group, Scream 7 arriverà nelle sale italiane il 25 febbraio 2026, distribuito da Eagle Pictures.