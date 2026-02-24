Spider-Man: Brand New Day, un rumor suggerisce il grande cattivo della prossima trilogia

Spider-Man: Brand New Day segnerà un nuovo inizio per Peter Parker nell’universo cinematografico Marvel. In questo primo film, l’Uomo Ragno sembra destinato ad affrontare diverse minacce provenienti dalla strada, tra cui Scorpion, Boomerang e Tarantula. Anche Tombstone farà la sua comparsa e, sebbene i fan sperassero che questo film e la serie Daredevil: Rinascita potessero portare a una collaborazione contro Kingpin, sembra che ciò non sia previsto per nessuno dei due personaggi.

Al posto del sindaco Wilson Fisk, sembra invece che Tombstone sia stato designato come il grande cattivo della serie Spider-Man. Questo secondo Alex Perez di The Cosmic Circus, che afferma che Lonnie Lincoln sarà la più grande minaccia per Spidey in questa nuova trilogia ambientata nelle strade. La stagione 2 di Daredevil: Rinascita, che ora è confermato che concluderà la trama del sindaco Fisk, potrebbe persino preparare il terreno per questo sviluppo.

“Anche se [Fisk] perdesse la carica di sindaco, il vuoto di potere che ha lasciato eliminando i suoi rivali lo lascia al vertice della malavita per quando alla fine tornerà alla sua impresa”, scrive Perez. “Ragazzi, dovete guardare avanti”. Lo status di Tombstone come minaccia principale è stato consolidato nelle pagine della serie Amazing Spider-Man di Zeb Wells. Se è vero che fornisce a questi cattivi la loro tecnologia, possiamo aspettarci di vedere Spidey combattere contro tutti i tipi di nemici classici nei prossimi anni.

Durante una recente intervista con Who Let Us Out, il regista Destin Daniel Cretton ha infatti anticipato: “Stiamo esplorando un periodo della vita di Peter Parker che trovo incredibilmente familiare, in cui sta imparando ad affrontare una nuova fase della sua vita. Presto ne saprete di più”. Con il film in uscita tra soli 5 mesi al cinema, l’arrivo di un primo trailer ufficiale dovrebbe ormai essere imminente, permettendo così di sapere qualcosa in più sul progetto.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa in rete, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.