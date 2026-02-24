Scream: la classifica di tutti i capitoli, dal peggiore al migliore, in attesa di Scream 7

Scream 4 (2011)

Scream 4 rappresenta l’ultimo capitolo diretto da Wes Craven e, per molti anni, è stato considerato il finale definitivo della saga. Il film riporta la narrazione alle origini, aggiornandola però al contesto dei primi anni Duemila. L’obiettivo è quello di prendere di mira la moda dei remake di film horror classici, smascherandone i meccanismi mentre li supera sul piano creativo.

La struttura ricalca quella del film del 1996, ma viene reinterpretata attraverso l’uso dei social network e delle nuove tecnologie. Le informazioni e la violenza si diffondono online, e Ghostface utilizza webcam e telefoni cellulari per documentare gli omicidi. I killer Jill Roberts e Charlie Walker incarnano una generazione ossessionata dalla fama e dalla visibilità, rendendo il movente particolarmente attuale. L’elaborata sequenza iniziale, costruita su un gioco metacinematografico con i film di Stab, è tra le più riuscite dell’intera saga.