Sex Criminals: Prime Video al lavoro su una serie basata sul fumetto

Ne avevamo sentito parlare per la prima volta nel 2023, ma da allora gli aggiornamenti sono stati rari e sporadici. Ora, Deadline riporta che Amazon Prime Video sta procedendo con un adattamento in otto episodi dell’acclamata serie Image Comics del 2013 Sex Criminals, di Matt Fraction e Chip Zdarsky.

Kumail Nanjiani (Eternals), Emily V. Gordon (The Big Sick) e Tze Chun (Gremlins: Secrets of the Mogwai) sono a bordo come co-creatori della serie. Nanjiani dovrebbe anche recitare in un ruolo non ancora reso noto.

“Sex Criminals è esattamente il tipo di cosa a cui Winter Coat mira a dare vita: storie d’amore in luoghi strani”, hanno detto Gordon e Nanjiani. “Dal momento in cui LuckyChap ci ha portato il fumetto di Matt e Chip, sapevamo di voler portare questi personaggi sullo schermo e siamo entusiasti di farlo insieme a Tze Chun e Prime Video.”

Chun ha aggiunto: “Sono un fan di Sex Criminals di Matt Fraction e Chip Zdarsky fin da quando il primo numero è uscito. Questo è il mio progetto dei sogni da oltre un decennio e co-creare questa serie con Emily e Kumail è stato uno dei momenti più importanti della mia carriera. Siamo entusiasti di dare vita a questa serie con i nostri incredibili partner Lucky Chap e Prime Video”.

Sex Criminals, uno dei fumetti più vietati e contestati negli Stati Uniti, è incentrato su una bibliotecaria di nome Suze e un attore di nome Jon che si incontrano a una festa e finiscono per andare a letto insieme. “Più tardi, rimangono scioccati nello scoprire di avere in comune la capacità di congelare il tempo quando raggiungono l’orgasmo. Man mano che la loro relazione si sviluppa e le loro storie sessuali vengono esplorate, decidono di rapinare la banca dove lavora Jon per salvare la biblioteca di Suze, in pericolo”.

La sinossi ufficiale della serie recita: “Sex Criminals è incentrata su Suze, una ragazza normale con un’abilità straordinaria: quando fa sesso, ferma il tempo. Una notte incontra Jon, che ha lo stesso dono. E così fanno quello che farebbe qualsiasi altra coppia che fa sesso e ferma il tempo: rapinano banche”.

Un precedente adattamento della serie vincitrice del premio Eisner era in lavorazione alla Universal nel 2015, ma i piani sono andati in fumo.

“Sex Criminals è audace, esilarante e incredibilmente originale, con al centro una storia d’amore che sembra allo stesso tempo profondamente umana e del tutto inaspettata”, ha affermato Peter Friedlander, responsabile globale della televisione presso Amazon MGM Studios. “Emily, Kumail e Tze hanno portato un’interpretazione fresca ed emotivamente radicata a questa incredibile proprietà. Con i nostri collaboratori di LuckyChap, Winter Coat Films e i creatori di fumetti Matt Fraction e Chip Zdarsky, siamo entusiasti di portare questo mondo indimenticabile e i suoi personaggi al nostro pubblico globale di Prime Video”.