The Acolyte: nuovi dettagli sul legame dello Straniero con Kylo Ren e i Cavalieri di Ren

Di Gianmaria Cataldo

The Acolyte - episodio 5

È passato poco più di un anno e mezzo da quando The Acolyte ha debuttato su Disney+, e rimane l’unica serie TV di Star Wars ad essere stata “ufficialmente” cancellata dalla Lucasfilm. L’intenzione era quella di esplorare l’era dell’Alta Repubblica, il periodo della storia di questa galassia lontana lontana ambientato prima degli eventi de La minaccia fantasma. La Lucasfilm ha pubblicato diversi libri e fumetti su quel periodo, ottenendo un successo alterno. Tuttavia, se la seconda stagione fosse stata realizzata, The Acolyte avrebbe finalmente raccontato la storia di Darth Plagueis, il Signore dei Sith che alla fine diventa il maestro dell’Imperatore Palpatine.

L’iconico cattivo è stato anticipato nel finale, con Qimir/Lo Straniero che sembrava essere il suo apprendista prima che il giovane Sheev Palpatine entrasse in scena. The HoloFiles ha infatti ora rivelato alcuni nuovi estratti dal libro The Art of The Acolyte di Kristin Baver, in uscita il mese prossimo, confermando che l’elmo dello Straniero è stato deliberatamente progettato pensando ai Cavalieri di Ren della trilogia sequel e a Kylo Ren.

Il leggero volant sul retro dell’elmo, un elemento di design che risale all’influenza samurai del franchise e che è apparso per la prima volta nel design di Vader, suggerisce un legame tra lo Straniero e l’antagonista mascherato della trilogia sequel di Star Wars, Kylo Ren, un’idea che gli sceneggiatori hanno preso dal design”, spiega il creatore di creature Nick Tyrel. Il sito ha anche condiviso alcuni commenti approfonditi della showrunner di The Acolyte Leslye Headland, che ha suggerito che “Ren” potrebbe essere parte del nome di Qimir.

Sembrava prefigurare un possibile collegamento con i Cavalieri di Ren con la forma di Kylo Ren su cui abbiamo optato”, ha osservato. “Abbiamo semplicemente iniziato ad andare in quella direzione. Era nel design del personaggio, oltre al fatto che sapevamo che avremmo introdotto Darth Plagueis, che alla fine avrebbe avuto Palpatine come suo apprendista”. “Seguendo la Regola dei Due, un precetto che limitava i Sith a solo due in un dato momento, un maestro e un apprendista, un modo per mantenerla è che lo Straniero sia il primo Cavaliere di Ren, parte di una cultura adiacente ai Sith che sappiamo sopravvivere alla fine”.

E dato che non gli diamo mai un nome”, ha aggiunto Headland, “non si sa: ha un nome e poi il suo cognome è Ren? È il Ren originale? È un buon modo per accennarlo senza rivelare troppe informazioni”. Star Wars, come noto, ha stabilito che può esserci un solo maestro Sith e un solo apprendista Sith alla volta. Mettendo insieme ciò che viene detto qui con le notizie precedenti, sembra probabile che Qimir non fosse l’apprendista di Plagueis e che il cattivo tenesse d’occhio questo utilizzatore della Forza Oscura che, con Osha al suo fianco, forma i Cavalieri di Ren. Oppure lo Straniero ha tradito il suo Maestro allontanandosi da lui.

È un peccato che questi siano vuoti che i fan devono colmare da soli, ma questo è diventato un elemento fondamentale della Lucasfilm di proprietà della Disney (il ritorno di Palpatine, ad esempio, è stato descritto in dettaglio solo in un romanzo tratto da L’ascesa di Skywalker). Purtroppo, ad oggi resta confermata la cancellazione della serie, quindi alcuni dettagli di The Acolyte potranno trovare spiegazione solo grazie a pubblicazioni come quelle di The Art of The Acolyte.

