James Gunn difende la scelta di Christina Hodson per The Brave and the Bold

Di Gianmaria Cataldo

James Gunn 2025
James Gunn partecipa all'evento dedicato ai fan di Superman al Cineworld Leicester Square il 2 luglio 2025 a Londra, Inghilterra. — Foto di fredduval via DepositPhotos.com

Non c’è dubbio sul talento di James Gunn come regista e, in qualità di capo dello studio, il regista di Superman sta facendo un ottimo lavoro con la DCU (è ancora presto, ovviamente, ma sta sviluppando una serie di progetti entusiasmanti anche dopo alcuni inizi falliti). La presenza di Gunn sui social media spesso suscita perplessità, non necessariamente per ciò che dice, ma per ciò che non dice. Il co-CEO della DC Studios è sempre pronto a smentire alcune voci e teorie assurde dei fan, ma rimane in silenzio su questioni molto più importanti, spesso frustrando i fan.

È stato il caso di The Brave and the Bold, per esempio. Gunn ha ammesso che capire Batman è una sfida e ha riconosciuto che non metterà due film sul Cavaliere Oscuro nelle sale contemporaneamente. Per quanto riguarda il team creativo, però, Gunn è rimasto piuttosto evasivo. Recentemente, tuttavia, i media hanno riportato che Christina Hodson, sceneggiatrice di Birds of Prey e The Flash, sta lavorando alla sceneggiatura di The Brave and the Bold. La notizia ha ricevuto una risposta mista da parte dei fan, soprattutto perché il suo ultimo film DC, Batgirl, è stato giudicato “inguardabile” e scartato.

Rispondendo oggi ai fan su Threads, Gunn ha detto: “L‘universo è pieno di informazioni errate su The Brave and the Bold a tutti i livelli”. “Mi limiterò a dire che chiunque denigri le capacità di sceneggiatrice di Christina Hodson quasi certamente non ha mai letto una sua sceneggiatura: lei è una delle sceneggiatrici che ha collaborato con noi nelle prime fasi di pianificazione del DCU”, ha poi aggiunto. “Non credo che si possa giudicare la mia scrittura sulla base dei film diretti da altri, poiché a volte vengono prese enormi libertà”.

