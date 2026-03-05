HomeCinema News2026

Teyana Taylor riporta conversazioni “molto concrete” con Paul Thomas Anderson per uno spin-off di Una battaglia dopo l’altra

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Teyana Taylor in Una battaglia dopo l'altra

Con la sua prima nomination all’Oscar al suo attivo, Teyana Taylor sta già pensando di rivisitare il ruolo che le ha dato la notorietà sullo schermo. La star di Una battaglia dopo l’altra ha spiegato che, “volendo che le persone capissero appieno chi è Perfidia”, ha discusso con lo sceneggiatore/regista Paul Thomas Anderson di un potenziale spin-off incentrato sul suo personaggio.

È già un viaggio in tempo reale, ma sono così concentrata sul presente che non mi sono ancora fermata a riflettere e a pensare: ‘Oh, sì, vogliono vedere ancora me’”, ha detto a IndieWire. “Di tanto in tanto scherzo con Paul. Gli dico: ‘Dobbiamo vedere cosa ha fatto Perfidia in quei 16 anni’”. Taylor ha aggiunto: “Ma Perfidia e Willa hanno bisogno di alcune scene insieme. Quando Willa è uscita dalla porta nell’ultima scena, ho detto: ‘Dove sta andando davvero? Andrà a liberare Deandra? Andrà a cercare sua madre?’. Mi piace che ci sia ancora speranza e che ci sia spazio per una piccola seconda parte da qualche parte”.

In Una battaglia dopo l’altra, Taylor interpreta Perfidia Beverly Hills, una rivoluzionaria di estrema sinistra che tradisce il suo gruppo, French 75, vendendolo ai militari prima di abbandonare il suo compagno Pat (Leonardo DiCaprio) e la figlia Willa (Chase Infiniti). “Le conversazioni sono molto, molto realistiche”, ha detto Taylor del potenziale sequel. “Voglio confermare a tutti che sto supplicando PTA di concedercelo. Lo sto supplicando di concedercelo”.

Come anticipato, dopo la sua straordinaria interpretazione in Una battaglia dopo l’altra, Taylor è stata nominata per il suo primo Oscar come migliore attrice non protagonista. L’attrice è anche la favorita alla vittoria, contesa però con l’attrice Amy Madigan candidata per Weapons. Se Taylor dovesse però vincere la statuetta, questo potrebbe contribuire a far aumentare il desiderio di saperne di più di Perfidia Beverly Hills, in particolare che ne è stato di lei dopo l’uscita di scena nel film di Paul Thomas Anderson.

Articolo precedente
Soulm8te: lo spin-off di M3GAN ottiene il primo rating R del franchise e riaccende le speranze di uscita
Articolo successivo
Maggie Gyllenhaal ha ridotto alcune scene di violenza in La sposa! dopo i test screening
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved