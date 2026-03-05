Teyana Taylor riporta conversazioni “molto concrete” con Paul Thomas Anderson per uno spin-off di Una battaglia dopo l’altra

Con la sua prima nomination all’Oscar al suo attivo, Teyana Taylor sta già pensando di rivisitare il ruolo che le ha dato la notorietà sullo schermo. La star di Una battaglia dopo l’altra ha spiegato che, “volendo che le persone capissero appieno chi è Perfidia”, ha discusso con lo sceneggiatore/regista Paul Thomas Anderson di un potenziale spin-off incentrato sul suo personaggio.

“È già un viaggio in tempo reale, ma sono così concentrata sul presente che non mi sono ancora fermata a riflettere e a pensare: ‘Oh, sì, vogliono vedere ancora me’”, ha detto a IndieWire. “Di tanto in tanto scherzo con Paul. Gli dico: ‘Dobbiamo vedere cosa ha fatto Perfidia in quei 16 anni’”. Taylor ha aggiunto: “Ma Perfidia e Willa hanno bisogno di alcune scene insieme. Quando Willa è uscita dalla porta nell’ultima scena, ho detto: ‘Dove sta andando davvero? Andrà a liberare Deandra? Andrà a cercare sua madre?’. Mi piace che ci sia ancora speranza e che ci sia spazio per una piccola seconda parte da qualche parte”.

In Una battaglia dopo l’altra, Taylor interpreta Perfidia Beverly Hills, una rivoluzionaria di estrema sinistra che tradisce il suo gruppo, French 75, vendendolo ai militari prima di abbandonare il suo compagno Pat (Leonardo DiCaprio) e la figlia Willa (Chase Infiniti). “Le conversazioni sono molto, molto realistiche”, ha detto Taylor del potenziale sequel. “Voglio confermare a tutti che sto supplicando PTA di concedercelo. Lo sto supplicando di concedercelo”.

Come anticipato, dopo la sua straordinaria interpretazione in Una battaglia dopo l’altra, Taylor è stata nominata per il suo primo Oscar come migliore attrice non protagonista. L’attrice è anche la favorita alla vittoria, contesa però con l’attrice Amy Madigan candidata per Weapons. Se Taylor dovesse però vincere la statuetta, questo potrebbe contribuire a far aumentare il desiderio di saperne di più di Perfidia Beverly Hills, in particolare che ne è stato di lei dopo l’uscita di scena nel film di Paul Thomas Anderson.