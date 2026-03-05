Soulm8te: lo spin-off di M3GAN ottiene il primo rating R del franchise e riaccende le speranze di uscita

Il futuro di Soulm8te, lo spin-off della saga iniziata con M3GAN, potrebbe non essere così incerto come sembrava. Nonostante il thriller fantascientifico sia stato recentemente rimosso dal calendario delle uscite, un importante aggiornamento arrivato dalla Motion Picture Association ha riacceso le speranze per il suo debutto nelle sale.

Il film, prodotto da Blumhouse Productions e sviluppato inizialmente con Universal Pictures, avrebbe dovuto uscire nelle sale all’inizio di gennaio 2026. Tuttavia, meno di un mese prima della data prevista, Universal ha deciso di ritirare il progetto dal calendario mentre Blumhouse iniziava a cercare un nuovo distributore.

Ora però la situazione potrebbe cambiare. La Motion Picture Association ha ufficialmente assegnato a Soulm8te un rating R, motivato dalla presenza di “forte violenza, sangue, contenuti sessuali, nudità esplicita e linguaggio esplicito”. Si tratta di un cambiamento significativo per il franchise, che fino ad ora aveva mantenuto una classificazione PG-13.

Il primo film della saga M3GAN con rating R

La scelta di un rating R rappresenta una svolta importante per l’universo narrativo nato con M3GAN. Il film originale, uscito nel 2022, aveva ottenuto un rating PG-13 pur includendo scene di violenza e linguaggio forte, riuscendo comunque a conquistare un pubblico molto ampio.

Il successo del primo film è stato notevole: M3GAN ha incassato circa 180 milioni di dollari al box office mondiale a fronte di un budget stimato di appena 12 milioni. Il thriller sci-fi è diventato rapidamente un fenomeno culturale, grazie alla combinazione di horror tecnologico e ironia che ha ricordato a molti spettatori il classico Child’s Play.

Anche la critica ha accolto positivamente il film, che ha ottenuto il marchio “Certified Fresh” su Rotten Tomatoes con un punteggio del 93%. Il progetto ha inoltre ricevuto nomination ai Saturn Awards nelle categorie Miglior film di fantascienza e Miglior performance di giovane attore.

Il film vedeva protagonista Allison Williams nel ruolo di Gemma, una robotica che sviluppa una bambola dotata di intelligenza artificiale destinata a proteggere sua nipote. Tuttavia, l’androide M3GAN inizia progressivamente a prendere decisioni autonome, trasformando la sua missione protettiva in qualcosa di molto più pericoloso.

Soulm8te cambia prospettiva sull’intelligenza artificiale

Dopo il successo del primo capitolo, Universal e Blumhouse hanno dato il via libera al sequel M3GAN 2.0, che però non ha replicato lo stesso entusiasmo del pubblico. Il film ha incassato circa 39 milioni di dollari al box office e ha ricevuto recensioni più contrastanti, con un punteggio del 57% su Rotten Tomatoes.

Parallelamente allo sviluppo del sequel, lo studio aveva avviato anche la produzione dello spin-off Soulm8te. Il progetto propone una premessa simile ma con un approccio diverso: invece di una bambola destinata a un bambino, la storia segue un uomo vedovo che decide di affrontare il lutto acquistando un androide progettato per essere il partner ideale.

Le riprese del film si sono svolte nel 2024 sotto la regia di Kate Dolan, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Rafael Jordan. Il cast include Lily Sullivan, Claudia Doumit, David Rysdahl, Oliver Cooper ed Emma Ramos.

L’assegnazione del rating R da parte della Motion Picture Association potrebbe indicare che il progetto sta finalmente avanzando verso una nuova distribuzione. Anche se non è stata ancora annunciata una data ufficiale di uscita, l’aggiornamento suggerisce che Blumhouse potrebbe presto trovare un nuovo partner per portare il film nelle sale.

Per ora il destino di Soulm8te resta incerto, ma il primo rating R nella storia del franchise di M3GAN potrebbe rappresentare il segnale che lo spin-off è pronto a tornare in vita.