Maggie Gyllenhaal ha ridotto alcune scene di violenza in La sposa! dopo i test screening

La regista e attrice Maggie Gyllenhaal ha rivelato di aver modificato alcune scene del suo nuovo film La sposa! dopo le sollecitazioni dello studio Warner Bros., che avrebbe chiesto di ridurre la rappresentazione della violenza sessuale presente nella sceneggiatura originale.

Il film, una reinterpretazione punk e moderna della storia della sposa di Frankenstein, è attualmente nelle sale e vede protagonisti Jessie Buckley e Christian Bale. In un’intervista al New York Times, Gyllenhaal ha spiegato che alcune sequenze sono state attenuate dopo le proiezioni di prova organizzate dallo studio.

“C’è violenza sessuale. C’è violenza,” ha dichiarato la regista. “Dato che è un film di un grande studio, lo abbiamo testato e ritestato. Abbiamo fatto grandi proiezioni nei centri commerciali, dove la gente veniva a vederlo. È stato affascinante. Una delle questioni sollevate riguardava proprio la violenza: è troppo violento? Ne parlavo con una mia amica, che mi ha detto — e non voleva essere riduttiva — ‘Mi chiedo se, se fossi stato un uomo a fare questo film, avresti ricevuto la stessa reazione.’”

La due volte candidata all’Oscar ha raccontato di essere stata criticata per la versione originale del film durante le proiezioni di prova. “Un paio di donne mi hanno detto: ‘Non voglio vedere una donna subire violenza.’ E penso che nemmeno io voglia vederlo,” ha spiegato.

Gyllenhaal ha poi aggiunto: “Eppure questa è una realtà fondamentale della cultura in cui viviamo. Proprio mentre stavo montando questo film, nel mondo si sono verificati tanti episodi di brutalità sconvolgente contro le donne. Quindi, se dobbiamo mostrarla, dobbiamo farlo in un modo che sia molto difficile da guardare, perché è davvero terribile.“

Alla première londinese dello scorso weekend, Maggie Gyllenhaal ha inoltre dichiarato che il consenso è “la questione principale” nella storia della sposa di Frankenstein. “Non posso fare un film sulla sposa di Frankenstein senza che il tema del consenso sia davvero centrale, perché lei fondamentalmente non ha alcuna voce in capitolo,” ha spiegato. Viene infatti creata da una brillante scienziata interpretata da Annette Bening, per volere di Frankenstein, che desidera colmare la sua solitudine con una compagna. “Noi non nasciamo già donne adulte. E non ci viene detto che siamo state create per sposare qualcun altro… Voglio dire, e lei? È proprio questo ciò di cui parla il film.”