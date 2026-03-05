God of War: la prima immagine della serie criticata dal regista dei videogiochi

La serie God of War di Prime Video, basata sull’omonimo franchise di videogiochi PlayStation, sta già facendo discutere a poche settimane dall’inizio della produzione. La scorsa settimana, lo studio ha pubblicato un’immagine della versione live-action di Kratos (interpretato da Ryan Hurst) insieme a suo figlio Atreus (interpretato da Callum Vinson). L’immagine non ha però ricevuto l’entusiasmo sperato, suscitando critiche soprattutto da David Jaffe, regista dei videogiochi originali God of War (2005) e God of War II (2007).

In un video pubblicato sul suo canale YouTube, Jaffe, pur esprimendo fiducia nello showrunner Ron Moore, ha dichiarato: “Lui sembra semplicemente stupido… non potevate trovare una foto in cui non sembri che stia facendo i bisogni nel bosco? Perché è esattamente così che appare l’immagine.” Sul giovane Atreus ha aggiunto: “Sembra un ragazzino molto confuso con troppi prodotti nei capelli. Nessuno di questi personaggi sembra davvero interessante o accattivante. Sembrano semplicemente stupidi, come se fosse God of War: Dumb and Dumber Edition.”

Ryan Hurst, che nella serie interpreta Kratos, ha risposto alle critiche con un messaggio enigmatico: “Non credete a tutto quello che vedete su internet, ragazzi”, che ha alimentato ulteriori speculazioni, soprattutto tra i fan che si chiedevano se l’immagine fosse stata modificata o generata con l’intelligenza artificiale.

Per spostare l’attenzione sulla storia, Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios hanno poi annunciato nuovi ingressi nel cast: Louis Cunningham come Modi, Ben Chapple come Magni, Evelyn Miller come Gna e Island Austin nei panni di Thrud.

La serie seguirà Kratos e Atreus mentre portano le ceneri della moglie di Kratos, Faye, in un viaggio che li vedrà affrontare sfide mitologiche. Kratos cercherà di insegnare al figlio come essere un dio migliore, mentre Atreus spingerà il padre a diventare un uomo migliore. God of War ha già ricevuto l’ordine per due stagioni, ma la data di uscita della prima stagione non è ancora stata annunciata, alimentando curiosità e speculazioni tra i fan.