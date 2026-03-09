The Dinosaurs: la storia vera, prodotto da Steven Spielberg, in vetta alla Top 10 di Netflix

The Dinosaurs: la storia vera di Steven Spielberg è balzato in cima alla classifica di streaming di Netflix, regalando al regista acclamato dalla critica un altro grande successo.

Negli ultimi anni Netflix ha sfornato un successo dopo l’altro, in termini di documentari, docuserie e docudrama. Dai veri crimini alla storia naturale, fino ai commenti sociali, la piattaforma di streaming ha fatto di tutto. Nell’ultimo decennio, l’azienda ha pubblicato progetti incredibilmente popolari come A Friend, A Murderer, The Social Dilemma e ora The Dinosaurs: la storia vera.

Si tratta di una miniserie Netflix prodotta da Spielberg. Il documentario in quattro parti è narrato da Morgan Freeman e segue le creature del titolo durante la loro permanenza sul pianeta, accompagnando gli spettatori in un viaggio dall’inizio alla fine. Sebbene la serie abbia debuttato il 6 marzo 2026, al momento della pubblicazione di questo articolo è già al primo posto nella classifica Top 10 della piattaforma di streaming.

Il successo della serie potrebbe essere dovuto al fascino che i dinosauri esercitano sul pubblico. Questa specie estinta è stata al centro di diversi film e serie TV di grande successo, in particolare i film di Jurassic Park e Jurassic World, che vantano generazioni di fan. Il fascino degli spettatori per queste creature ha trasformato la serie in un franchise multimiliardario, rendendola uno dei titoli di fantascienza di maggior successo commerciale nella storia del cinema.

La voce iconica di Freeman ha probabilmente contribuito alla popolarità di “I Dinosauri”. Non solo ha una voce molto riconoscibile e facile da ascoltare, ma è anche probabilmente uno degli attori più amati dell’industria dell’intrattenimento. Inoltre, Freeman ha narrato diversi altri documentari con temi simili. È apparso in “La marcia dei pinguini” di National Geographic e in “Life on Our Planet” di Netflix.

L’arrivo di The Dinosaurs: la storia vera al primo posto nelle classifiche statunitensi e italiane di Netflix suggerisce che gli spettatori continuano a essere interessati ai programmi di storia naturale, soprattutto quando combinano nomi noti come Freeman e Spielberg con una tecnologia di effetti visivi impressionante. E dimostra anche che l’interesse del pubblico per i dinosauri rimane più forte che mai.

The Dinosaurs: la storia vera è ora disponibile in streaming su Netflix.