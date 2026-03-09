A Friend, a Murderer, tutto quello che c’è da sapere sulla serie True Crime

Una comunità molto unita in Danimarca vive un trauma indelebile dopo che una serie di crimini orribili è rimasta irrisolta per anni. Quando il colpevole viene finalmente catturato, è un sollievo, ma per tre dei suoi ex amici è l’inizio di un incubo: la persona che pensavano di conoscere è responsabile di crimini violenti contro tre ragazze.

“Per anni ho temuto che il colpevole fosse ancora là fuori e che potessi essere la prossima vittima”, dice Amanda, una delle ex amiche del colpevole. “Quando ho capito che si trattava di una delle mie amiche più care, il mio mondo è andato in frantumi”. Nel documentario in tre parti A Friend, a Murderer, il regista Christian Dyekjær accompagna gli spettatori attraverso i quasi dieci anni necessari per assicurare un assassino alla giustizia.

Chi è intervistato in A Friend, a Murderer?

Tra gli intervistati nel documentario ci sono tre ex amici dell’autore, un prete locale, un coordinatore volontario delle ricerche, un giornalista e il fondatore di un gruppo Facebook danese dedicato alle persone scomparse.

Cosa succede in A Friend, a Murderer?

La docuserie di cronaca nera racconta la storia di tre casi che hanno sconvolto la Danimarca nell’ultimo decennio. Ognuno di questi casi, avvenuto tra il 2016 e il 2023, riguardava aggressioni contro ragazze adolescenti. Dopo il terzo episodio, la polizia ha trovato il colpevole: un uomo di 32 anni di nome Philip Patrick Westh. La serie racconta i casi strazianti e le loro conseguenze sulla comunità rurale in cui si sono verificati, attraverso la prospettiva degli ex amici dell’autore e di coloro che sono stati coinvolti.

“Ho visto come la comunità locale fosse travolta da paura, dolore, rabbia e sospetto”, afferma la sacerdotessa locale Anna Helleberg Kluge, intervistata nel documentario. “Nessuno sapeva di chi fidarsi e molti vivevano con una paura silenziosa e costante nella vita di tutti i giorni. Ma ho anche visto piccoli segnali che la comunità può ritrovare la strada, che le persone possono sostenersi a vicenda e andare lentamente avanti dopo l’inimmaginabile.”

Dov’è ora Philip Patrick Westh?

Westh si è dichiarato parzialmente colpevole delle accuse relative al rapimento del 2023, ma si è dichiarato non colpevole per gli episodi precedenti. Westh è stato dichiarato colpevole in un processo con giuria e condannato all’ergastolo nel giugno 2024. Sebbene il suo avvocato abbia presentato ricorso in appello, previsto per l’autunno del 2025, Westh alla fine ha rifiutato di portarlo a termine. Attualmente sta scontando la pena in Danimarca.