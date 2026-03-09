Leo Woodall, star di Vladimir, sarebbe in trattativa per interpretare Aragorn in The Hunt for Gollum

Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum di Andy Serkis sembra profilarsi più come una reunion del cast e della troupe dell’acclamata trilogia di Peter Jackson di quanto avessimo inizialmente immaginato, ma un attore fondamentale potrebbe non tornare nella Terra di Mezzo. Sebbene Serkis (Smeagol/Gollum) sia l’unico attore che è stato ufficialmente confermato per riprendere il suo ruolo, sembra probabile che Sir Ian McKellen (Gandalf) tornerà, e Orlando Bloom (Legolas) ed Elijah Wood (Frodo) hanno indicato che potrebbero apparire anche loro.

Viggo Mortensen ha espresso interesse a interpretare nuovamente Aragorn se ritenesse che la sceneggiatura fosse all’altezza, ma recenti notizie sostengono che si stia cercando un attore più giovane per interpretare l’eroico personaggio, che avrebbe un ruolo molto importante nel film. Ora, arrivano dei primi rumor su chi potrebbe assumere il ruolo. Secondo lo scoop di Daniel Richtman, “Leo Woodall è in trattativa per il ruolo maschile principale in The Hunt for Gollum. Il personaggio non è stato ancora nominato, ma presumo che si tratti di Aragorn/Strider“. Woodall è un attore inglese che si è fatto conoscere per il suo ruolo nella seconda stagione di The White Lotus e attualmente è protagonista della serie Netflix Vladimir.

Grazie alla sua discendenza Númenóreana, Aragorn invecchia molto più lentamente di un uomo normale (aveva 87 anni durante la Guerra dell’Anello), e The Hunt for Gollum è ambientato solo circa 20 anni prima degli eventi de La compagnia dell’anello. Woodall ha 29 anni e sembra significativamente più giovane. Vale la pena notare che l’età di Aragorn viene menzionata solo nell’edizione estesa de Le due torri, quindi è del tutto possibile che The Hunt for Gollum ignori semplicemente il fatto che in realtà non sarebbe sembrato così giovane durante la linea temporale del prequel.

La sinossi di Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum

Per quanto riguarda la trama, invece, TheOneRing.net ha ora rivelato una potenziale sinossi per Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, svelando diversi dettagli chiave sul prossimo prequel:

“Prima della Compagnia, l’ossessione di una creatura detiene la chiave per la sopravvivenza della Terra di Mezzo… o la sua rovina. In Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, incontriamo il giovane Smeagol, un emarginato attratto dai ninnoli e dalle malizie, molto prima che l’Unico Anello lo consumasse e iniziasse la sua tragica discesa verso la creatura torturata e ingannevole che è Gollum. Con l’anello perso e portato via da Bilbo Baggins, Gollum si trova costretto a lasciare la sua caverna per cercarlo.

Gandalf il Grigio chiama Aragorn per rintracciare la sfuggente creatura la cui conoscenza del luogo in cui si trova l’anello potrebbe far pendere la bilancia a favore del Signore Oscuro Sauron. Ambientato nel periodo oscuro tra la scomparsa di Bilbo nel giorno del suo compleanno e la formazione della Compagnia, questo pericoloso viaggio attraverso gli angoli più oscuri della Terra di Mezzo rivela verità inconfessabili, mette alla prova la determinazione del suo futuro re ed esplora l’anima frammentata e il passato di Gollum, uno dei personaggi più enigmatici di Tolkien.

Diretto dal membro del cast originale Andy Serkis, prodotto da Peter Jackson e scritto e prodotto da Fran Walsh e Phillipa Boyens, il team creativo dietro la trilogia vincitrice di Oscar, questo film live-action fa da ponte tra gli amati film con nuovi personaggi, eroi che ritornano e una storia delle origini profondamente coinvolgente che resetta il palcoscenico e cambia tutto ciò che sapete sulla leggendaria trilogia de Il Signore degli Anelli”.