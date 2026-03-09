La Tregua: il vero significato del film spiegato dal regista

La Tregua, film kazako-spagnolo, cerca di far emergere la luce che esiste nelle persone anche nei tempi di guerra e di conflitto, ha dichiarato il regista Miguel Ángel Vivas. Il pubblico del Comic Con Astana 2025 ha potuto vedere un’anteprima esclusiva di “La tregua”, una produzione congiunta tra Kazakhstan e Spagna.

La storia di “La tregua” si svolge tra il 1937 e il 1945 nel Karlag, uno dei più grandi campi di lavoro sovietici in Kazakhstan, parte del sistema dei Gulag. Nel film, Vivas racconta la convivenza di due spagnoli finiti su fronti opposti della guerra civile e di un intellettuale kazako che cerca di preservare la propria umanità in condizioni disumane.

“È un film sulla consolazione tra le persone. Purtroppo viviamo in un mondo in guerra. Tutti combattono contro tutti. Tutti odiano tutti a causa della religione, del paese o delle idee, e questo non è cambiato”, ha detto Vivas.

Vivas è noto per il suo lavoro nella serie La Casa di Carta (Money Heist), nel thriller post-apocalittico Extinction con Matthew Fox e nel film horror Inside.

“L’idea era compiere un viaggio dall’oscurità alla luce. Possiamo vedere la vera storia di questi campi e ciò che accadde al loro interno, ma a un certo punto, quando i personaggi fanno la tregua, il film cambia. Apriamo la luce, apriamo la macchina da presa e l’obiettivo. È un film duro, ma alla fine diventa un film luminoso, e volevamo che il pubblico piangesse alla fine”, ha spiegato Vivas.

“Quando smetti di vedere l’ideologia della persona che hai davanti, inizi a vedere la persona reale. Il film parla di empatia — di dire: ‘per favore smettete di odiarvi’”, ha aggiunto.

Il 12 luglio il pubblico del Comic Con Astana 2025 ha assistito alla prima proiezione del film. L’opera è disponibile su Netflix. È la prima produzione kazaka distribuita a livello globale sulla piattaforma.

“Netflix era interessata perché i nostri partner spagnoli avevano già un rapporto consolidato con loro. Quando hanno presentato un nuovo progetto, ha subito attirato la loro attenzione”, ha dichiarato il produttore esecutivo creativo Erlan Bekhozhin.

Sebbene i personaggi del film siano immaginari, il contesto del campo e la situazione storica si basano su eventi reali.

“Fino al 1980 il fatto che degli spagnoli fossero detenuti nel Karlag fu tenuto segreto. Dopo il 1980, quando il Kazakhstan fece un gesto di buona volontà, le autorità kazake consegnarono al re di Spagna le liste dei detenuti spagnoli. Questo spinse un documentarista spagnolo a realizzare il film ‘Forgotten in Karagandy’. Il documentario suscitò grande impressione e scioccò il pubblico spagnolo, e da lì nacque l’idea di realizzare un lungometraggio — ed è proprio il film che abbiamo portato alla vita oggi”, ha spiegato Bekhozhin.

Il film vede tra i protagonisti Miguel Herrán, noto per il suo ruolo in Money Heist, e Arón Piper, che ha recitato nella serie Élite. Tra gli attori kazaki coinvolti nel progetto ci sono Dina Tasbulatova, Sergey Ufimtsev, Altynay Nogerbek e Farabi Akkozov. Parlando della sua esperienza di lavoro con la squadra spagnola, Tasbulatova — che interpreta il ruolo femminile principale, Aisulu — ha detto che la collaborazione è stata molto piacevole.

“È stato davvero facile lavorare con loro: sono molto aperti. Ci hanno dato molta libertà creativa e sembrava naturale condividere le nostre idee. Sono sempre stati disponibili e di supporto”, ha affermato.

Tasbulatova ha aggiunto che l’esperienza maturata nella serie storica “Alzhir”, che racconta la storia delle mogli e delle madri dei “traditori della patria” imprigionate nel campo di Akmola, è stata preziosa per prepararsi a interpretare un personaggio forte come Aisulu.

“Questo film è in gran parte una storia maschile, ma come principale personaggio femminile lei ne rappresenta il cuore emotivo. C’è anche una storia d’amore tra il mio personaggio e quello di Miguel Herrán. È una donna forte e indipendente — non solo una vittima del suo tempo. Ha uno spirito potente e una chiara idea di ciò che vuole dalla vita, e lo persegue”, ha detto Tasbulatova.