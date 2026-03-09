Pete Docter difende le modifiche al film Pixar Elio: “Stiamo realizzando un film, non una terapia”

Quando è uscito lo scorso anno, Elio (leggi qui la recensione) della Pixar ha ottenuto un punteggio dell’83% su Rotten Tomatoes e dell’89% sul Popcornmeter generato dai fan. Nonostante ciò, ha comunque registrato un disastroso incasso di 20,8 milioni di dollari nel weekend di apertura. Elemental e Mufasa: Il re leone sono stati anch’essi considerati dei flop, ma il film della Pixar ha chiuso la sua corsa con soli 154 milioni di dollari.

L’estate scorsa è stato riferito che il film che abbiamo visto non era quello che i realizzatori avevano originariamente intenzione di fare. Ad esempio, c’era una scena in cui Elio raccoglieva rifiuti sulla spiaggia e li trasformava in abiti fatti in casa. Tra questi c’era una canottiera rosa che, secondo diverse fonti interne, faceva parte del progetto di ritrarlo come un personaggio queer (per riflettere l’identità del regista originale Adrian Molina, apertamente gay).

Molina non aveva però intenzione di farne una storia di coming out, dato che il personaggio principale ha solo 11 anni, ma Elio è stato reso più mascolino “in seguito al feedback della dirigenza”. Il suo amore per l’ambientalismo e la moda è stato eliminato, così come ogni accenno al fatto che potesse avere una cotta per un ragazzo. Elio indossava ancora abiti ricavati dai rifiuti, senza alcuna spiegazione.

Si dice che Molina sia rimasto ferito da questo e dal feedback ricevuto dal capo della Pixar Peter Docter, il che ha portato alla sua sostituzione con i nuovi co-registi Madeline Sharafian e Domee Shi poco dopo. A Molina è stata offerta la possibilità di rimanere come co-regista, ma se n’è andato quando sono state apportate una serie di modifiche radicali alla sua visione originale di Elio.

Il Wall Street Journal ha poi confermato che la Pixar ha abbandonato l’idea di rappresentare il personaggio principale di Elio come gay. Parlando con il sito, Docter ha attribuito la revisione creativa alla consapevolezza che alcuni genitori non vogliono che film come questo affrontino argomenti che potrebbero non essere pronti a discutere con i propri figli. “Stiamo realizzando un film”, ha affermato, “non una terapia da centinaia di milioni di dollari”. Questo sembra essere un riferimento al desiderio di Molina di esplorare le proprie esperienze infantili con la sessualità attraverso Elio.

L’articolo conferma anche che è stata tagliata una scena in cui Elio cresceva un figlio in futuro con un uomo di cui era innamorato. Secondo quanto riferito, la priorità di Docter è quella di realizzare film universalmente apprezzabili piuttosto che storie semi-autobiografiche guidate dal regista. “Con il passare del tempo, ho capito che il mio lavoro è quello di assicurarmi che i film piacciano a tutti”, ha dichiarato lo sceneggiatore e regista premio Oscar responsabile di Up, Inside Out e Soul. “Se dobbiamo solo sfornare schifezze, chiudiamo i battenti. Preferisco morire cercando di realizzare qualcosa in cui crediamo veramente”.

Per alcuni, il fatto che la visione di Molina sia stata sostanzialmente decimata da dirigenti come Docter suggerisce che lo studio non sia più la forza creativa e favorevole ai registi che era un tempo. Per altri, la speranza è semplicemente che la Pixar eviti argomenti scottanti e racconti storie classiche e ancora di grande impatto come quella di Jampers – Un salto tra gli animali attualmente al cinema. Resta però controverso il parere di Docter, che si oppone ad una società in continuo cambiamento.