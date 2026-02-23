The X-Files: il reboot di Ryan Coogler trova la sua nuova co-protagonista e approda su Hulu

Il reboot di The X-Files compie un passo decisivo: la nuova serie prodotta da Ryan Coogler ha ufficialmente trovato la sua prima protagonista e ha ottenuto il via libera per un episodio pilota su Hulu. A guidare il progetto sarà Danielle Deadwyler, scelta come co-lead della nuova versione della storica saga sci-fi.

Le prime voci su un ritorno della serie erano emerse nel marzo 2023, quando il creatore originale Chris Carter aveva rivelato che Coogler stava lavorando a una reinterpretazione del franchise. Carter, pur non essendo coinvolto direttamente nella scrittura, aveva dichiarato il proprio sostegno al nuovo corso.

Un nuovo duo di agenti FBI nel solco di Mulder e Scully

Secondo quanto riportato da Deadline, il pilot ha ricevuto ufficialmente il “greenlight” da Hulu. Coogler scriverà e dirigerà l’episodio inaugurale, mentre Jennifer Yale sarà la showrunner del progetto.

La serie seguirà due agenti dell’FBI altamente decorati ma profondamente diversi tra loro, chiamati a riaprire una divisione da tempo chiusa dedicata ai casi legati a fenomeni inspiegabili. L’impostazione richiama chiaramente la dinamica iconica tra Fox Mulder e Dana Scully, ma con l’obiettivo di aggiornare il racconto per una nuova generazione di spettatori.

Il team di produzione esecutiva include, oltre a Coogler e Yale, anche Chris Carter, Sev Ohanian e Zinzi Coogler per Proximity Media. Il casting del pilot è affidato a Francine Maisler, già responsabile delle scelte per Sinners, altro progetto legato a Coogler.

Con l’ingresso di Danielle Deadwyler – nota per le sue interpretazioni intense e carismatiche – il reboot di The X-Files entra ufficialmente nella fase operativa. Il progetto punta a mantenere il cuore tematico della serie originale – il mistero, il dubbio, la tensione tra scienza e fede – rinnovandone linguaggio e prospettiva.

L’universo degli “X-Files” è pronto a riaprire i suoi dossier. E questa volta, la verità potrebbe avere un volto nuovo.